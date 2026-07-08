Экс-глава Metalferos задекларировал 80 земельных участков и депозит на 1,5 млн леев.

Подавший в отставку гендиректор АО Metalferos Петру Бондарь задекларировал за 2025 год имущество, включающее 80 земельных участков, банковский депозит на 1,5 млн леев, несколько объектов недвижимости и доли в 4 частных компаниях.

Об этом свидетельствует его декларация об имуществе и личных интересах, сообщает bani.md

Согласно документу, в прошлом году Бондарь получил доход в размере около 754 тыс. леев. Основную часть этой суммы составила заработная плата — 443,3 тыс. леев, полученная в АО Metalferos, где он занимал должность генерального директора с ноября 2024 года. Кроме того, он задекларировал 73,3 тыс. леев процентов по банковским вкладам и 237,7 тыс. леев доходов от сдачи имущества в аренду.

Одним из самых ценных активов, указанных в декларации, является банковский депозит в размере 1,5 млн леев, открытый в молдавском банке. В 2025 году он принес владельцу более 72 тыс. леев процентного дохода.

В разделе недвижимости экс-глава Metalferos указал 80 земельных участков, большинство из которых имеют сельскохозяйственное назначение. Также в декларации значатся участки в черте населенных пунктов и за их пределами, приобретенные в период с 2010 по 2023 год. Среди них — участки площадью почти 5 гектаров, более 1,3 гектара, а также другие сельскохозяйственные земли меньшей площади.

Помимо земельных участков, Петру Бондарь владеет квартирой площадью 99,8 кв. м, приобретенной в 2019 году, жилым домом, двумя гаражами и другими объектами недвижимости.

Согласно декларации, бывший руководитель государственного предприятия также является соучредителем четырех частных компаний. Общая стоимость принадлежащих ему долей оценивается в несколько миллионов леев.