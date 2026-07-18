Эксперт: В Молдове странная демография - населения меньше, чиновников больше.

Пока население Молдовы продолжает сокращаться, численность государственного аппарата, наоборот, растет. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях экономический эксперт Татьяна Иовв.

По опубликованным ею данным, по сравнению с 2019 годом число государственных служащих в стране увеличилось примерно на 26 тысяч человек, передает logos-pres.md

«Если в 2019 было 9 министерств и 31.602 госслужащих, то в 2026 году — 16 министерств и 57.954 госслужащих. Плюс 26.000 хорошо оплачиваемых рабочих мест», — отметила Иовв.

В связи с этим эксперт задается вполне естественными вопросами: "Если людей в стране становится все меньше, то кого и для чего обслуживает все более многочисленная армия чиновников? Особенно на фоне постоянных заявлений властей об оптимизации расходов, цифровизации и повышении эффективности государственного управления?"



