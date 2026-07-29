Красносельский: Россия остается гарантом мирного урегулирования между РМ и Приднестровьем.

Тираспольский лидер Вадим Красносельский заявил, что «в современных реалиях Российская Федерация продолжает оставаться гарантом мирного урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем».

Об этом он заявил в среду в видео-обращении в своем Telegram-канале по случаю 34-й годовщины ввода российских войск в регион, передает infotag.md

По словам Красносельского, в Приднестровье «чрезвычайно высоко ценят миротворческую миссию России и благодарны ей за усилия по сохранению региональной стабильности и безопасности».

«Действующая на берегах Днестра совместная миротворческая операция носит легитимный характер, она доказала свою высокую эффективность», - отметил он, выразив уверенность, что «существующий формат миротворческой операции должен быть сохранён».

Красносельский считает, что 1992 г. «навсегда останется в памяти приднестровцев, которые помнят тех, кто развязал эту кровопролитную войну, и кто остановил агрессию».

29 июля в регионе отмечается День ввода миротворческих сил России и проходят торжественные мероприятия.