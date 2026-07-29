theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
29 Июля 2026, 16:52
19
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Красносельский: Россия остается гарантом мирного урегулирования между РМ и Приднестровьем

Тираспольский лидер Вадим Красносельский заявил, что «в современных реалиях Российская Федерация продолжает оставаться гарантом мирного урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем».

Красносельский: Россия остается гарантом мирного урегулирования между РМ и Приднестровьем.
Красносельский: Россия остается гарантом мирного урегулирования между РМ и Приднестровьем.

Об этом он заявил в среду в видео-обращении в своем Telegram-канале по случаю 34-й годовщины ввода российских войск в регион, передает infotag.md

По словам Красносельского, в Приднестровье «чрезвычайно высоко ценят миротворческую миссию России и  благодарны ей за усилия по сохранению региональной стабильности и безопасности».

«Действующая на берегах Днестра совместная миротворческая операция носит легитимный характер, она доказала свою высокую эффективность», - отметил он, выразив уверенность, что «существующий формат миротворческой операции должен быть сохранён».

Красносельский считает, что 1992 г. «навсегда останется в памяти приднестровцев, которые помнят тех, кто развязал эту кровопролитную войну, и кто остановил агрессию».

29 июля в регионе отмечается День ввода миротворческих сил России и проходят торжественные мероприятия.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте