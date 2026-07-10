Красносельский: Попытки поставить Приднестровье на колени не увенчаются успехом.

Тираспольский лидер Вадим Красносельский в очередной раз заявил, что «попытки поставить Приднестровье на колени не увенчаются успехом».

Об этом Красносельский заявил накануне по поводу «односторонних дискриминационных действий молдавской стороны», обсуждая их на встрече с «министрами иностранных дел и экономического развития» Виталием Игнатьевым и Сергеем Оболоником, передает infotag.md

Игнатьев доложил, что «из-за деструктивной позиции Кишинева в рамках контактов на уровне политических представителей не удалось добиться прогресса ни по одному из актуальных вопросов, подходы молдавского визави носят имитационный характер».

«Кишинев продолжает усиливать экономическое, социальное и гуманитарное давление на Приднестровье, нанося прямой ущерб его жителям. Такие действия нарушают принципы переговорного процесса, международные нормы, а также действующий механизм торгового взаимодействия Приднестровья с Европейским союзом», - считает он.

По его словам, «решения Кишинева по введению новых псевдо-фискальных механизмов, включая создание так называемого фонда конвергенции, принимались без согласования с приднестровской стороной и направлены на подрыв социально-экономического потенциала Приднестровья».

Оболоник также выразил озабоченность тем, что с 1 августа приднестровские экономические субъекты по ряду товарных категорий должны будут оплачивать НДС непосредственно в бюджет Молдовы.

«Такие меры могут привести к серьезным последствиям для Приднестровья: в удушающих условиях предприятия могут прекратить внешнеэкономическую деятельность, часть производств - остановиться, а экономическая ситуация в целом ухудшится», - считает он.

Красносельский в ответ подчеркнул, что ключевой проблемой остается отсутствие полноценного переговорного процесса, в том числе в формате «5+2», что создало условия для навязывания односторонних решений Молдовы, которые сегодня выражаются в экономическом давлении на Приднестровье.

«Но мы привыкли выживать и работать в сложных условиях. Экономическое давление со стороны Молдовы не приведет к поставленным целям. Приднестровье остается открытым к диалогу при наличии реальной и подтвержденной действиями готовности Кишинева к практическому решению конкретных вопросов в интересах людей», - заверил Красноселський.