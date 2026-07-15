Киверь: Большинство жителей Приднестровья поддерживают цель восстановления единых пространств.

Об этом заявил действующий вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь.

Он отметил, что «процессы отраслевой реинтеграции Молдовы продолжают развиваться, и эта динамика отражается в росте показателей, а большинство жителей Приднестровского региона поддерживают стратегическую цель восстановления единых национальных пространств», передает infotag.md

Как сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции, об этом он заявил на встрече в Кишиневе со специальным представителем действующего председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком и исполняющей обязанности главы Миссии ОБСЕ в Молдове Изабелой Силвией Хартманн.

Стороны обсудили «наиболее важные вопросы, волнующие жителей обоих берегов Днестра, и меры, принятые Кишиневом для их решения, в том числе по защите основных прав и свобод человека».

«Власти Республики Молдова продолжают укреплять политику реинтеграции и увеличивать предоставление качественных государственных услуг в восточных районах страны», - сказал Киверь, представив также «подробности относительно запуска в ближайшее время Фонда конвергенции».

Действующий вице-премьер по реинтеграции вновь призвал ОБСЕ использовать все имеющиеся возможности «для устранения искусственно поддерживаемых Тирасполем барьеров для свободного передвижения, для разрешения случаев нарушений прав человека в регионе, а также для подтверждения поддержки модели мирного и окончательного урегулирования конфликта, основанной на уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».