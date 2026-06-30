Молдова против европейского тренда: в 23 из 27 стран ЕС снижены НДС на продукты.

Большинство государств Европейского союза применяют пониженные ставки НДС на базовые продукты питания. Некоторые — вплоть до 0%.

В Молдове, предлагая повысить налог на добавленную стоимость с 8% до 20% на основные продукты питания, правительство идёт против европейского тренда, говорится в анализе Europa Libera.

Только четыре страны из 27 стран ЕС в настоящее время не применяют пониженную ставку НДС на базовые продукты — Эстония (24%), Литва (21%), Дания (25%) и Болгария (20%).

В то время как в некоторых странах, таких как Ирландия или Мальта, такие сниженные ставки действуют десятилетиями, другие снизили НДС на основные продукты в контексте пандемии COVID-19 и войны в Украине — кризисов, которые привели к росту инфляции на глобальном уровне.

В некоторых странах НДС пониженной ставки не распространяется на все продукты, а только на основные — такие как хлеб, мясо, молоко и др.

В отличие от этой тенденции, Республика Молдова может повысить НДС на базовые продукты питания в рамках налоговой реформы, которая должна вступить в силу с 2027 года.

Налоговый пакет критикуется как оппозицией, так и рядом экономических ассоциаций.

Наиболее громко выступают фермеры. Они выходили на протесты с тракторами, включая акции на границах и на национальных трассах. Аграрии недовольны не только повышением НДС, но и другими мерами, которые, по их словам, могут негативно повлиять на аграрный сектор.

В выходные по инициативе оппозиции в Кишинёве также прошёл протест людей, которые опасаются, что повышение НДС может ухудшить уровень жизни.

Еuropa Libera подробно освещало тему, рассчитав, насколько могут подорожать некоторые продукты — примерно на 11% без учёта инфляции.

В 2022 году, на фоне растущей инфляции из-за пандемии и войны в Украине, Европейский союз искал решение, чтобы сдержать рост цен на базовые продукты — то есть на товары первой необходимости.

Так появилась Директива (ЕС) 2022/542, цель которой — предоставить государствам-членам возможность снижать ставки НДС на товары первой необходимости, чтобы уменьшить цены для конечных потребителей.

Некоторые страны, такие как Испания, Северная Македония и Польша, временно снизили НДС на основные продукты до 0%.

В настоящее время ставка НДС в Испании на хлеб, фрукты, молоко, мясо и т. д. составляет 4% — уровень, установленный бессрочно с 1 января 2025 года.

Такой же показатель действует в Италии, а в Польше, Словакии и Венгрии — 5%. В Швеции и Бельгии — 6%, в Германии — 7%.

В Румынии ставка НДС на продукты была повышена правительством Боложана в 2025 году. Эта мера стала частью налогового плана, который, по заявлению властей, был необходим, чтобы страна не вошла в состояние неплатёжеспособности.

На продукты ставка выросла с 5% до 11%.

Как правительство Молдовы объясняет предложение о повышении?

В пояснительной записке к новой налоговой реформе Министерство финансов не приводит подробных объяснений целесообразности повышения НДС на продукты с 8% до 20%.

В документе указано, что действующая пониженная ставка «создаёт конкурентные и налоговые искажения между производителями и переработчиками».

«Кроме того, различия в ставках НДС между сырьём, полуфабрикатами и готовой продукцией создают трудности в цепочках поставок, ухудшают денежные потоки предприятий и сдерживают инвестиции в переработку и модернизацию».

Министерство также отмечает, что налоговым органам сложно отслеживать каждую тарифную позицию, и что унификация НДС устранит «административные барьеры».

В отличие от предложения повысить НДС на лекарства, от которого правительство позже отказалось, вопрос НДС на продукты питания всё ещё остаётся на повестке.

Министр финансов Андриан Гаврилица в интервью Ziarul de Gardă заявил, что главная цель реформы — создать «простое и понятное правило для всех».

«Государство не должно обещать цены. Оно должно обеспечивать покупательную способность. Так устроено в развитых странах: не контроль цен и не их удержание на минимальном уровне, а обеспечение доступа — это цель», — сказал Гаврилицэ.