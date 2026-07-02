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bani.md logobani
2 Июля 2026, 20:00
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Гросу обещает фермерам сюрприз: Это будет лучше, чем 8% НДС

Спикер парламента Игорь Гросу утверждает, что власти готовят решение для сельскохозяйственного сектора, которое превзойдет ожидания фермеров и будет более выгодным, чем сохранение сниженной ставки НДС в 8%.

Гросу обещает фермерам сюрприз: Это будет лучше, чем 8% НДС.
Гросу обещает фермерам сюрприз: Это будет лучше, чем 8% НДС.

Эти заявления прозвучали на фоне недовольства фермеров намерением правительства изменить режим НДС для сельскохозяйственной продукции, передает bani.md

«Наш ответ превзойдет ожидания фермеров. Все будет хорошо», — сказал Гросу.

На вопрос, предусматривает ли подготовленное решение ставку НДС ниже 8%, глава парламента ответил утвердительно.

«Да. Еще немного и решение будет», — сказал он, не вдаваясь в подробности.

По словам Гросу, приоритетом властей является прекращение накопления задолженности по НДС, которая достигла примерно 11 миллиардов леев, из которых около двух миллиардов леев приходится на сельскохозяйственный сектор.

«Первое, что нам нужно сделать, это остановить накопление задолженности по НДС с течением времени. Если мы не остановим этот процесс, то напрасно обсуждать 8%, 20% или другую ставку НДС», — пояснил спикер парламента.

Он уточнил, что рассматриваемое решение также предусматривает ежемесячный возврат НДС фермерам.

«Мы должны погасить долги и, будьте внимательны, ежемесячно возвращать НДС. Это наша цель», — сказал Гросу.

Лидер PAS также заявил, что предложение было разработано после обсуждений с представителями фермеров, и попросил их проявить терпение до завершения консультаций.

«Решение, о котором я вам говорю, обретает форму. Оно было определено во время обсуждения, которое я провел с фермерами в своем кабинете. Я сдержал свое слово и с уважением прошу их проявить еще немного терпения. Мы найдем решения вместе, посредством диалога», — сказал Игорь Гросу.

Источник
bani.md logobani
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