Кожокару: «Господин Перчун, а вы сами решили бы этот тест на 10 или хотя бы на 9?».

Дипломат Корина Кожокару резко раскритиковала ответ Министерства образования и исследований на жалобы многих учеников относительно сложности экзамена по математике на степень бакалавра, передает unimedia.info

«Уважаемый господин министр Дан Перчун, вы сами смогли бы решить тест по математике на оценку “10” или хотя бы “9”? Я не думаю, что вы уложились бы во время, которое было предоставлено этим детям.

Когда вы подписываете приказ об утверждении содержания экзаменов на степень бакалавра, вы привлекаете какую-либо дополнительную комиссию для проверки этих тестов или подписываете всё, что вам кладут на стол? Я просто спрашиваю, я не придираюсь», — написала дипломат в публикации в социальных сетях.

Кожокару также отметила, что именно подобные ситуации стали одной из причин, по которой она решила забрать своего ребёнка из национальной системы образования. Простите меня, но это заслуженно...

Я была призёром национальных олимпиад по румынскому языку и литературе (три года подряд) и по истории (также три года подряд), окончила лицей и сдала экзамен на степень бакалавра на одни «десятки». Я была награждена Национальной медалью «Михая Эминеску», которую Министерство образования и исследований Республики Молдова вручило лишь пяти выпускникам 2000 года, получившим высший балл по всем предметам. Кроме того, я стала лауреатом премии Правительства Республики Молдова за первое место на «Гала студентов — выходцев из Республики Молдова» в категории «Докторантура за рубежом».

Именно поэтому я решила вывести своего ребёнка из национальной системы образования, начиная с 9-го класса, главным образом из-за чрезмерной жёсткости выпускных экзаменов и проблемы буллинга в школах.

Я высоко ценю и поддерживаю академические достижения. С большим уважением отношусь к тем, кто построил карьеру в сфере образования и остался работать в детских садах, школах, колледжах или университетах. Я сама преподавала в нескольких странах, в том числе в двух университетах Республики Молдова, и являюсь родителем ребёнка, который учился в четырёх разных образовательных системах.

Нигде я не встречала такого уровня стресса и психологического давления, через которое проходят многие наши ученики во время выпускных экзаменов.

Не перегружайте детей выпускными экзаменами, ограничьте использование мобильных телефонов ещё с первых лет обучения и срочно пересмотрите национальную учебную программу.

Мне жаль видеть ответ Министерства образования и исследований. Читая его, создаётся впечатление, что это стандартный, холодный и бюрократический текст, который уходит от реальной проблемы, поднятой тысячами учеников и родителей.

Вместо того чтобы самостоятельно отреагировать и признать, что огромное число учащихся столкнулось с серьёзными трудностями на этом экзамене, вы ограничились формулировками о процедурах, методологиях и соблюдении учебной программы. Детям нужны не объяснения процедур, а решения и человеческое понимание.

Я ожидала, что вы прямо заявите: ученики, которые не смогут получить проходной балл, смогут пересдать экзамен, а также что вы серьёзно проанализируете, соответствовал ли уровень сложности экзамена их возрасту и подготовке.

Кроме того, я ожидала, что вы порекомендуете авторам тестов и экзаменов снизить уровень сложности и адаптировать содержание к современным реалиям. Цель образования должна заключаться не в проведении максимально сложных экзаменов, а в подготовке детей к жизни.

Чрезмерно сложный экзамен может кардинально изменить образовательный и профессиональный путь молодого человека. Одна оценка способна заставить ученика отказаться от выбранного университета, стипендии или мечты, которую он строил годами. Я не считаю, что именно такой должна быть роль национального экзамена.

Поэтому я решила, что мой ребёнок больше не будет учиться в национальной системе образования. В этом году, будучи учеником 9-го класса, он отказался от выпускных экзаменов гимназического цикла, и я решила не подвергать его дикому стрессу, вызванному устаревшей программой обучения и системой видеонаблюдения, которая оставляет глубокие психологические травмы на всю жизнь.

Мы выбрали международную школу. Возможно, уровень академических требований там отличается от того, к которому привыкло наше поколение, и я не могу сравнивать его со строгостью образования прошлых лет. Однако стоимость обучения там в два раза ниже, чем в некоторых школах Республики Молдова, ребёнок не испытывает стресса и хорошо подготовлен к поступлению в университет.

В этом году, в 9-м классе, он изучал практические и полезные вещи: финансовую грамотность, управление банковскими кредитами, расчёт прибыльности бизнеса, принципы работы страховых компаний, налогообложение, НДС, предпринимательство, использование искусственного интеллекта, дизайн, информатику, гражданское образование.

Я узнала, что он изучал Томаса Гоббса и его труд «Левиафан», Макиавелли и его «Государя» с двенадцатью теориями государства, Монтескьё и принцип разделения властей. С этими темами я сама впервые познакомилась только на первом курсе Университета Тимишоары.

Также ребёнок изучал основы первой медицинской помощи и другие навыки, которые будут полезны ему независимо от будущей профессии.

Я убеждена, что любой подросток выиграет гораздо больше, если поймёт, как работают экономика, личные финансы и профессиональная среда, чем если будет испытывать чрезмерное давление из-за необходимости решать сложные тригонометрические задачи или другие темы, которые вскоре забудутся после экзамена.

Реальность такова, что даже многие из тех, кто разрабатывает образовательную политику, не используют в своей повседневной работе синусы и косинусы, зато ежедневно применяют финансовые, коммуникативные и аналитические навыки.

Я считаю, что реформа образования должна исходить из реальных потребностей детей и современной экономики, а не из стремления сохранять перегруженные программы и экзамены, которые прежде всего измеряют устойчивость к стрессу. Нам нужна школа, которая готовит к жизни, а не только к экзаменам.

Поэтому я считаю необходимым провести глубокий пересмотр учебной программы и системы оценивания, чтобы принцип наилучших интересов ребёнка подтверждался делами, а не только упоминался в официальных заявлениях.

Мы всё ещё ждём адекватной реакции, уважаемые представители Министерства образования и исследований Республики Молдова", - написала дипломат Корина Кожокару в публикации в социальных сетях.