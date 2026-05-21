Перчун объяснил повышение минимального балла для поступления на педагогические специальности.

Чиновник опроверг эти утверждения и заявил, что педагогические науки входят в число наиболее востребованных специальностей среди выпускников с высокими оценками на бакалавриате, передает noi.md

«Это не имеет ничего общего с реальностью. Педагогические науки в последние годы входят в пятерку самых востребованных специальностей среди выпускников с высокими средними баллами», — сказал Дан Перчун.

По словам министра, медицина остается самым популярным вариантом для выпускников с высокими результатами экзаменов, а педагогические науки занимают пятое место.

«В области права, инженерии и экономики требования ниже. Это сделано для того, чтобы четко показать, что информация о том, что слабейшие идут в педагогику, неверна», — сказал он.

В то же время министр упомянул, что власти решили ввести минимальный порог приема для повышения уровня подготовки будущих учителей.

«Мы хотим, чтобы учителя наших детей были лучшими. Два года назад мы начали с 6,5 балла, а сейчас уже достигли 7 баллов. Вероятно, на этом мы остановимся», — сказал Дан Перчун.

Министр образования также упомянул об увеличении стипендий для студентов педагогических специальностей. По его словам, с сентября стипендия первой категории будет превышать 4500 леев в месяц.

«Мы готовы предоставлять большие стипендии, но мы также хотим, чтобы лучшие люди выбирали эту профессию — как по призванию, так и благодаря предлагаемым нами льготам», — добавил министр.