noi.md logonoi
21 Мая 2026, 09:03
Перчун объяснил повышение минимального балла для поступления на педагогические специальности

Министр образования Молдовы Дан Перчун объяснил решение о повышении минимального вступительного балла на педагогические факультеты после критики, что специальность выбирают выпускники с более низкими академическими результатами.

Чиновник опроверг эти утверждения и заявил, что педагогические науки входят в число наиболее востребованных специальностей среди выпускников с высокими оценками на бакалавриате, передает noi.md

«Это не имеет ничего общего с реальностью. Педагогические науки в последние годы входят в пятерку самых востребованных специальностей среди выпускников с высокими средними баллами», — сказал Дан Перчун. 

По словам министра, медицина остается самым популярным вариантом для выпускников с высокими результатами экзаменов, а педагогические науки занимают пятое место.

«В области права, инженерии и экономики требования ниже. Это сделано для того, чтобы четко показать, что информация о том, что слабейшие идут в педагогику, неверна», — сказал он. 

В то же время министр упомянул, что власти решили ввести минимальный порог приема для повышения уровня подготовки будущих учителей. 

«Мы хотим, чтобы учителя наших детей были лучшими. Два года назад мы начали с 6,5 балла, а сейчас уже достигли 7 баллов. Вероятно, на этом мы остановимся», — сказал Дан Перчун. 

Министр образования также упомянул об увеличении стипендий для студентов педагогических специальностей. По его словам, с сентября стипендия первой категории будет превышать 4500 леев в месяц. 

«Мы готовы предоставлять большие стипендии, но мы также хотим, чтобы лучшие люди выбирали эту профессию — как по призванию, так и благодаря предлагаемым нами льготам», — добавил министр.

Источник
noi.md
