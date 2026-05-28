Перчун об инициативе Чебана: Не нужен референдум, чтобы узнать, что думают родители и учителя.

По мнению министра, для оценки ситуации в кишиневском образовании плебисцит не нужен, так как за шесть лет муниципального управления школы столкнулись с серьезным кризисом. Ранее Чебан объявил, что юристы его формирования изучают возможность проведения референдума из-за планов правительства передать местные управления образования в прямое подчинение министерству, передает rupor.md

Министр образования возложил на мэрию Кишинева ответственность за переполненные классы, финансовую неэффективность и срывы программ поддержки.

«Не нужен никакой референдум, чтобы узнать, что думают кишиневские родители и учителя о шести годах управления школами в муниципии. За шесть лет мэрия оставила неосвоенными более 1 миллиарда леев, предназначенных для школ и детских садов. Это деньги, которые выделило правительство, но они так и не были потрачены из-за плохого финансового управления», — заявил Дан Перчун.

Министр также обвинил столичные власти в давлении на директоров, сохранении практики незаконных поборов из-за нежелания внедрять госсистему MPay и манипуляциях вокруг финансирования групп продленного дня. По его словам, около половины должностей в муниципальном управлении образования сейчас вакантны, а реформа Restart призвана исправить эти проблемы, повысить автономию школ и деполитизировать учреждения.

Конфликт обострился после видеообращения Иона Чебана, в котором он жестко раскритиковал правящую партию PAS и обвинил ее в попытке ликвидировать местную автономию «за одну ночь», запугивая мэрии лишением финансирования. Мэр заявил, что Кишинев вложил сотни миллионов леев в модернизацию учебных заведений, избавив городские школы от уличных туалетов, в отличие от ситуации по стране.

«Они хотят забрать эти учреждения в министерство, не спрашивая людей или педагогов, хотят ли они этого. Хотите по-европейски? Давайте будем как в Нидерландах, Франции и многих других государствах — спросим людей, хотят ли они этого», — подчеркнул Ион Чебан, обвинив правительство в намерении урезать бюджет столицы на 330 миллионов леев.

Правительственная реформа «Restart в образовании» предусматривает изменение принципов управления учебными заведениями по всей Молдове. Согласно проекту, районные и муниципальные управления образования переходят из подчинения местных администраций в ведение Министерства образования и исследований. Для этого центральные власти планируют создать специальные территориальные агентства, которые, по заявлению профильного министерства, помогут модернизировать систему, повысить зарплаты сотрудникам ведомств и сократить неравенство в качестве обучения между регионами.