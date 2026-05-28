Перчун: Сотни миллионов леев, выделенных школам, остались неизрасходованными.

По словам министра, в прошлом году сотни миллионов леев, имеющихся в государственном бюджете, не были использованы школами и департаментами образования, передает agora.md

В беседе с журналистами министр упомянул сумму в 425 миллионов леев.

«В прошлом году у нас было 425 миллионов леев, которые были доступны в государственном бюджете, но которые не были потрачены школами, департаментами образования по разным причинам: от недостаточного планирования закупок, их несвоевременного осуществления…», - отметил Перчун.

Министр пояснил, что проблема заключается не в нехватке денег, а в способе их распределения на местном и институциональном уровне. По его словам, школы не могут накапливать остатки средств из года в год, и имеющиеся ресурсы должны быть использованы в том бюджетном году, в котором они выделены.

"У нас в стране нет временных остатков, остатки не накапливаются на уровне школ. Это просто вопрос недостаточно внимательного управления финансовыми процессами, потому что, когда вы видите, что у вас есть какие-то ресурсы в июне, в августе, и вы рискуете их не использовать, вы мобилизуете их, проводите закупки, вникаете в детали и тратите деньги", - заявил министр.

Дан Перчун подчеркнул, что неспособность эффективно использовать эти средства представляет собой серьезную административную проблему, особенно учитывая, что многим учебным заведениям необходимы инвестиции на ремонт, модернизацию и улучшение условий обучения.

«Речь идет о полумиллиарде леев в прошлом году, которые были в наличии, но не были потрачены по различным административным причинам», — сказал Перчун.