Каждый второй лей доходов MoldATSA ушел на зарплаты сотрудникам.

Это почти на 58 млн леев больше, чем годом ранее, что соответствует росту примерно на 40%, следует из финансовой отчетности предприятия, пишет bani.md

Согласно отчету, расходы на персонал составили почти половину всех доходов компании. В 2025 году MoldATSA получила 405,6 млн леев выручки от оказания услуг, из которых около 50% было направлено на оплату труда сотрудников.

Несмотря на столь значительные расходы, предприятие завершило год с чистой прибылью в размере 52,3 млн леев, что почти на 78% больше, чем в 2024 году, когда этот показатель составлял 29,5 млн леев. При этом валовая прибыль превысила 116 млн леев, а общие доходы выросли более чем на 53% на фоне увеличения объема авиаперевозок через Международный аэропорт Кишинева.

Финансовая отчетность также показывает, что к концу 2025 года на счетах MoldATSA находилось 57,3 млн леев денежных средств против 32,9 млн леев годом ранее. Общая стоимость активов предприятия увеличилась до 316,8 млн леев.