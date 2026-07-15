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bani.md logobani
15 Июля 2026, 08:02
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Каждый второй лей доходов MoldATSA ушел на зарплаты сотрудникам

Государственное предприятие MoldATSA в 2025 году направило более 201,7 млн леев на выплату заработной платы сотрудникам, а также социальных и медицинских взносов.

Каждый второй лей доходов MoldATSA ушел на зарплаты сотрудникам.
Каждый второй лей доходов MoldATSA ушел на зарплаты сотрудникам.

Это почти на 58 млн леев больше, чем годом ранее, что соответствует росту примерно на 40%, следует из финансовой отчетности предприятия, пишет bani.md

Согласно отчету, расходы на персонал составили почти половину всех доходов компании. В 2025 году MoldATSA получила 405,6 млн леев выручки от оказания услуг, из которых около 50% было направлено на оплату труда сотрудников.

Несмотря на столь значительные расходы, предприятие завершило год с чистой прибылью в размере 52,3 млн леев, что почти на 78% больше, чем в 2024 году, когда этот показатель составлял 29,5 млн леев. При этом валовая прибыль превысила 116 млн леев, а общие доходы выросли более чем на 53% на фоне увеличения объема авиаперевозок через Международный аэропорт Кишинева.

Финансовая отчетность также показывает, что к концу 2025 года на счетах MoldATSA находилось 57,3 млн леев денежных средств против 32,9 млн леев годом ранее. Общая стоимость активов предприятия увеличилась до 316,8 млн леев.

Источник
bani.md logobani
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