Ешану — о критике Костюка из-за зарплат в АГУ: Легко разбрасываться цифрами.

Директор Агентства госуслуг (АГУ) Мирча Ешану в 2025 году получил зарплату в размере 1,38 млн леев. Это стало поводом для критики со стороны депутата Василе Костюка, который заявил о «неприлично высоких» зарплатах в учреждении.

Депутат партии «Демократия дома» Василе Костюк также раскритиковал годовые доходы ряда сотрудников учреждения, которые, по его словам, составляют 700–800 тыс. леев. В ответ Ешану назвал заявления парламентария манипуляцией, основанной на цифрах без объяснения характера работы и уровня ответственности сотрудников, пишет tv8.md

В опубликованном в социальных сетях видеоролике Костюк продемонстрировал декларации о доходах и личных интересах руководства и сотрудников АГУ, заявив о существовании «неприлично высоких зарплат в государственных учреждениях».

«Речь идет об АГУ — одном из крупнейших государственных учреждений, которое выдает удостоверения личности, сертификаты и другие документы. Коллеги подготовили мне две папки: одна — с руководством, но мое внимание привлекла информация о матери, сыне и невестке», — сказал Василе Костюк.

Говоря о зарплате директора учреждения, депутат отметил:

«Мирча Ешану, глава АГУ. Здесь можно посмотреть состав Совета агентства. Посмотрите, сколько здесь директоров и управлений. У каждого управления есть начальник и заместители. Мирча Ешану — 1 млн 382 тыс. леев. Его супруга работает в Совете по телевидению и радио».

Костюк выразил недовольство тем, что некоторые госслужащие получают от 700 тыс. до более 1 млн леев в год, тогда как зарплаты полицейских, врачей и учителей значительно ниже.

«Конечно, на достойные зарплаты полицейским денег не найдется — они будут получать 8 тысяч леев. Для врачей тоже — 10–12 тысяч. Для учителей также не найдется средств», — заявил депутат.

В ответ директор АГУ Мирча Ешану опубликовал сообщение в Facebook, в котором с иронией прокомментировал обвинения Костюка, назвав их «кабинетным спектаклем», а самого депутата — «создателем контента, который пытается набрать просмотры, словно именно за это ему платят зарплату в парламенте».

Ешану подчеркнул, что большинство сотрудников, чьи зарплаты подверглись критике, являются специалистами в сфере информационных технологий, а уровень их оплаты должен быть конкурентоспособным, чтобы государственное учреждение могло привлекать и удерживать квалифицированные кадры.

«Очень легко разбрасываться цифрами, не вникая в суть вопроса, и манипулировать общественным мнением, когда сам не сделал ничего конкретного в своей жизни и ничего не создал с нуля в стране, в которой живешь. К сожалению, господин депутат даже не удосужился спросить меня, кто эти люди в Агентстве государственных услуг, чем они занимаются и чем обоснованы их зарплаты. Большинство специалистов, которых он назвал людьми с "неприличными" или "огромными" зарплатами, на самом деле работают в сфере IT», — написал Ешану.

Говоря о собственной зарплате, Мирча Ешану отметил, что формула ее расчета, предусмотренная контрактом, не менялась с 2021 года. По его словам, она включает три средние зарплаты по учреждению и надбавку в размере 50% за сложность работы.

«Вместе с ростом средней зарплаты в учреждении пропорционально выросла и моя зарплата, причем в основном за последние два года. Она не была искусственно завышена, а увеличивалась пропорционально росту эффективности работы АГУ и доходов всех моих коллег в агентстве», — подчеркнул Ешану.

Мирча Ешану также выразил сожаление по поводу того, что некоторые депутаты, по его мнению, манипулируют общественным мнением и разжигают ненависть и агрессию в обществе вместо того, чтобы разрабатывать государственную политику, способствующую повышению зарплат учителей, врачей, полицейских, пожарных и других работников государственного сектора.