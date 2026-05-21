21 Мая 2026, 14:06
Оппозиция заблокировала парламентскую трибуну и покинула заседание
Демарш произошел после того, как председатель парламента Игорь Гросу отключил микрофон лидеру "Демократии дома" Василе Костюку, а его однопартийца Александра Вершинина лишили права на выступления в течение 3 заседаний.
До того как покинуть зал, депутаты заблокировали центральную трибуну, призвали к уважению и прекращению “цензуры в парламенте”.
Депутат PAS Раду Мариан в ответ на эти действия опубликовал в соцсети фото с пленарного заседания, которое подписал "Альянс Кремля".