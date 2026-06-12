theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
12 Июня 2026, 13:23
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Официально стартовал конкурс на должность генерального директора TRM

Наблюдательный совет публичной компании «Teleradio-Moldova» (TRM) объявил о начале конкурса на должность генерального директора.

Официально стартовал конкурс на должность генерального директора TRM.
Официально стартовал конкурс на должность генерального директора TRM.

Объявление было опубликовано в «Официальном мониторе». Таким образом, кандидаты могут подать документы для участия либо на бумажном носителе в компанию Teleradio-Moldova, либо в цифровом формате с применением электронной подписи до 10 июля, передает moldpres.md

Согласно документу, опубликованному в «Официальном мониторе», конкурс будет проводиться в соответствии с Положением о порядке организации и проведения процедуры отбора кандидата на должность генерального директора, утверждённым решением Наблюдательного совета.

На эту должность могут претендовать лица, имеющие диплом о высшем образовании в области журналистики и коммуникации, права, госуправления, менеджмента или в другой области в этой сфере, являющиеся гражданами Республики Молдова и обладающие минимум пятилетним управленческим опытом.

Кроме того, кандидаты должны владеть румынским языком и одним из языков международного общения (английским или французским не ниже уровня B1), не иметь непогашенных судимостей, пользоваться безупречной репутацией и не быть членами политических партий или политически аффилированными лицами в течение последних двух лет. Также не могут претендовать на должность лица, лишенные права занимать госдолжности или окончательно осужденные за коррупционные преступления.

Полномочия генерального директора TRM устанавливаются сроком на семь лет и не подлежат продлению.

Должность генерального директора общественного телеканала стала вакантной после отставки Влада Цуркану, последовавшей на фоне волны критики в связи с выставленными национальным жюри оценками на конкурсе "Eurovision Song Contest". Сейчас он исполняет обязанности руководителя учреждения.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте