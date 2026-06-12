Официально стартовал конкурс на должность генерального директора TRM.

Объявление было опубликовано в «Официальном мониторе». Таким образом, кандидаты могут подать документы для участия либо на бумажном носителе в компанию Teleradio-Moldova, либо в цифровом формате с применением электронной подписи до 10 июля, передает moldpres.md

Согласно документу, опубликованному в «Официальном мониторе», конкурс будет проводиться в соответствии с Положением о порядке организации и проведения процедуры отбора кандидата на должность генерального директора, утверждённым решением Наблюдательного совета.

На эту должность могут претендовать лица, имеющие диплом о высшем образовании в области журналистики и коммуникации, права, госуправления, менеджмента или в другой области в этой сфере, являющиеся гражданами Республики Молдова и обладающие минимум пятилетним управленческим опытом.

Кроме того, кандидаты должны владеть румынским языком и одним из языков международного общения (английским или французским не ниже уровня B1), не иметь непогашенных судимостей, пользоваться безупречной репутацией и не быть членами политических партий или политически аффилированными лицами в течение последних двух лет. Также не могут претендовать на должность лица, лишенные права занимать госдолжности или окончательно осужденные за коррупционные преступления.

Полномочия генерального директора TRM устанавливаются сроком на семь лет и не подлежат продлению.

Должность генерального директора общественного телеканала стала вакантной после отставки Влада Цуркану, последовавшей на фоне волны критики в связи с выставленными национальным жюри оценками на конкурсе "Eurovision Song Contest". Сейчас он исполняет обязанности руководителя учреждения.