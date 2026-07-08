1 июля верхушка PAS проигнорировала приглашение посольства США и не пришла на приём по случаю Дня независимости Соединённых Штатов. Об этом заявил депутат Василий Костюк.

По его словам, на торжественном приёме не было ни Майи Санду, ни Игоря Гросу, ни депутатов от PAS. Присутствовал только Александр Мунтяну, который через несколько дней ушёл в отставку, сообщает mlive.md

«Несколько дней назад они всем составом были в посольстве Италии на приёме, а в американское посольство не пришли, как будто это было посольство России», — заявил Костюк в программе «Фёдорова Time».

Костюк также утверждает, что в Молдову едет группа ФБР, которая будет выяснять, как тратились деньги американских налогоплательщиков. По словам депутата, после «веришоарагейта» могут быть и другие сюрпризы.