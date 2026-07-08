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mlive.md logomlive
8 Июля 2026, 20:20
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Костюк: PAS проигнорировала приём в посольстве США

1 июля верхушка PAS проигнорировала приглашение посольства США и не пришла на приём по случаю Дня независимости Соединённых Штатов. Об этом заявил депутат Василий Костюк.

Костюк: PAS проигнорировала приём в посольстве США.
Костюк: PAS проигнорировала приём в посольстве США.

По его словам, на торжественном приёме не было ни Майи Санду, ни Игоря Гросу, ни депутатов от PAS. Присутствовал только Александр Мунтяну, который через несколько дней ушёл в отставку, сообщает mlive.md

«Несколько дней назад они всем составом были в посольстве Италии на приёме, а в американское посольство не пришли, как будто это было посольство России», — заявил Костюк в программе «Фёдорова Time».

Костюк также утверждает, что в Молдову едет группа ФБР, которая будет выяснять, как тратились деньги американских налогоплательщиков. По словам депутата, после «веришоарагейта» могут быть и другие сюрпризы.

Источник
mlive.md logomlive
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