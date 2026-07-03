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unimedia.info logounimedia
3 Июля 2026, 10:33
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Костюк: Нам не нужен «импортный премьер», нужен лидер с мандатом от народа

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк отреагировал на отставку премьер-министра Александра Мунтяну.

Костюк: Нам не нужен «импортный премьер», нужен лидер с мандатом от народа.
Костюк: Нам не нужен «импортный премьер», нужен лидер с мандатом от народа.

«Ранним утром премьер-министр Александру Мунтяну объявил о своей отставке после ночного скандала у президентуры, где премьер потребовал отставки нескольких коррумпированных руководителей, потому что Мунтяну, имея доступ к спецслужбам, знал о ситуации. 

Однако Майя Санду категорически запретила их увольнение, так как они являются членами партии. Одним из руководителей, которого хотел уволить Мунтяну, был Боля. Скандал в целом начался именно с него.

Молдова может, но без них. Спасибо, господин Мунтяну, что вы удерживали должность премьер-министра около 7–8 месяцев. Вы были фигурой во главе правительства, без реальных полномочий и ответственности. Вы не получили мандат от народа, вас привезли из Украины, и вы играли роль в правительстве, заявляя о реформах. Вы увидели, что система прогнила, что в ней крайне коррумпированные люди. Во главе правительства должен быть политический лидер с мандатом от народа, а не человек, привезённый из Украины, Китая или откуда-либо ещё. Нам не нужен «импортный премьер».

Поздравляю, господин Мунтяну, что вы не согласились быть использованным в грязных политических играх власти», — заявил Василе Костюк, цитирует unimedia.info 

Напомним, премьер-министр Александр Мунтяну ушел в отставку.

"В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти," - прокомментировал он свое решение.

Источник
unimedia.info logounimedia
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