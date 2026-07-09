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9 Июля 2026, 19:01
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Костюк: "Гросу - к работе! Пусть займется реальными проблемами граждан"

Депутат Василе Костюк настаивает на кандидатуре Игоря Гросу на должность премьер-министра.

Костюк: &#34;Гросу - к работе! Пусть займется реальными проблемами граждан&#34;.
Костюк: "Гросу - к работе! Пусть займется реальными проблемами граждан".

Костюк заявил, что 10 июля представители партии "Демократия дома" приглашены в администрацию президента на консультации по кандидатуре нового премьер-министра.

"Мы пока не знаем, кто это будет. Думаю, Майя Санду объявит нам. Она приглашает нас, и тогда сообщит, кто станет премьер-министром.

Мы придем всей парламентской фракцией. Перед входом в администрацию президента расскажем вам больше. 

Еще раз повторяем нашу позицию: мы предлагаем председателя парламента Игоря Гросу на должность премьер-министра. Пусть займется реальными проблемами граждан. Думаю, он знает, что его ждет", - заявил Костюк.


Источник
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