Герман: Молдова готова к официальному открытию переговоров о вступлении в ЕС.

Встреча прошла с председателем Комитета по внешней политике Национального совета Австрии Петрой Байр, а также вице-председателем Федерального совета Австрийской Республики и председателем Комитета по внешней политике Федерального совета Кристиной Шварц-Фукс, передает infotag.md

Герман отметила, что исходя из готовности Молдовы, июньское заседание Европейского совета может послужить «настоящей точкой отсчета» в процессе интеграции Молдовы в ЕС.

Герман назвала Австрию «ключевым партнером» Молдовы на пути в ЕС, отметив, что в ходе обсуждений с австрийскими коллегами обсуждались вопросы поддержки Австрией проектов модернизации Молдовы.

«На сегодняшний день в инициативы, направленные на развитие сельских районов, инфраструктуры, водоснабжения и канализации, охраны окружающей среды и возобновляемой энергетики, инвестировано более 32 млн евро», - сказала она.

Также в ходе визита делегации Австрии обсуждался вопрос привлечения инвестиций.

«В Молдове уже работают более 90 компаний с австрийским капиталом. И поэтому мы призываем к дальнейшим инвестициям особенно в сферу возобновляемой энергетики, инноваций и инфраструктуры», - сказала вице-председатель парламента Молдовы.