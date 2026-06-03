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moldpres.md logomoldpres
3 Июня 2026, 19:31
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Негреску призывает начать политические переговоры и открыть все кластеры с Молдовой

Вице-председатель Европейского парламента Виктор Негреску призывает начать политические переговоры и открыть все переговорные кластеры с Республикой Молдова.

Негреску призывает начать политические переговоры и открыть все кластеры с Молдовой.
Негреску призывает начать политические переговоры и открыть все кластеры с Молдовой.

Он сообщил, что направил соответствующее письмо кипрскому председательству Совета Европейского союза, передаёт moldpres.md

«Республика Молдова добилась замечательных успехов в чрезвычайно сложном региональном контексте. Настало время, чтобы Европейский союз ответил смелыми политическими решениями и послал чёткий сигнал гражданам Республики Молдова: их будущее — в Европе», — отметил Виктор Негреску.

Инициатива была выдвинута после серии встреч и мероприятий, состоявшихся в последние дни в Европейском парламенте и посвящённых укреплению отношений между ЕС и Республикой Молдова.

«Мы провели очень хорошую встречу на высоком уровне с делегацией депутатов из Республики Молдова, включая вице-спикеров парламента и председателей основных парламентских комиссий, в продолжение нового соглашения о сотрудничестве между Европейским парламентом и парламентом Республики Молдова. В качестве вице-главы, ответственного за отношения с Республикой Молдова, я рад видеть, что наше партнёрство становится всё более сильным и конкретным», — заявил Негреску.

Вице-глава Европейского парламента уточнил, что вместе с министром труда и представителями неправительственных организаций провёл в Брюсселе мероприятие, посвящённое детям из Республики Молдова и Румынии.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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