Негреску призывает начать политические переговоры и открыть все кластеры с Молдовой.

Он сообщил, что направил соответствующее письмо кипрскому председательству Совета Европейского союза, передаёт moldpres.md

«Республика Молдова добилась замечательных успехов в чрезвычайно сложном региональном контексте. Настало время, чтобы Европейский союз ответил смелыми политическими решениями и послал чёткий сигнал гражданам Республики Молдова: их будущее — в Европе», — отметил Виктор Негреску.

Инициатива была выдвинута после серии встреч и мероприятий, состоявшихся в последние дни в Европейском парламенте и посвящённых укреплению отношений между ЕС и Республикой Молдова.

«Мы провели очень хорошую встречу на высоком уровне с делегацией депутатов из Республики Молдова, включая вице-спикеров парламента и председателей основных парламентских комиссий, в продолжение нового соглашения о сотрудничестве между Европейским парламентом и парламентом Республики Молдова. В качестве вице-главы, ответственного за отношения с Республикой Молдова, я рад видеть, что наше партнёрство становится всё более сильным и конкретным», — заявил Негреску.

Вице-глава Европейского парламента уточнил, что вместе с министром труда и представителями неправительственных организаций провёл в Брюсселе мероприятие, посвящённое детям из Республики Молдова и Румынии.