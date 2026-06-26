Конституционный суд рассмотрит 7 июля запрос по выборам в Гагаузии.

Конституционный суд Молдовы 7 июля рассмотрит обращение Министерства юстиции о проверке конституционности ряда положений законодательства Гагаузии, касающихся организации выборов.

Речь, в частности, идёт о том, имеет ли Народное собрание Гагаузии полномочия утверждать состав центрального избирательного органа в Комрате, передает moldova1.md

По словам депутата Александра Стояногло, если до заседания КС Народное собрание сформирует избирательный орган и запустит процедуру выборов, необходимость в вмешательстве суда может отпасть. Он отметил, что для этого региональному парламенту необходимо провести заседание и принять компромиссное решение, согласованное с центральными властями.

В противном случае механизм проведения выборов в Гагаузии может быть пересмотрен.

Кризис вокруг выборов возник после отказа местных властей применять положения нового Избирательного кодекса Молдовы. Несмотря на истечение полномочий Народного собрания в ноябре 2025 года, выборы не были организованы вовремя. Назначенные даты голосования — 22 марта и 21 июня 2026 года — были отменены судами из-за нарушений при формировании избирательного органа.

Министерство юстиции также просит КС проверить положения о полномочиях Народного собрания в части утверждения членов избирательного органа, а также его участия в назначении руководителей территориальных подразделений ряда государственных структур, включая МВД, Минюст и Службу информации и безопасности.

Отдельно отмечается, что после срыва заседания 2 июня, на котором планировалось рассмотреть компромиссный механизм проведения выборов, временный председатель Народного собрания Николай Орманжи подал в отставку. Исполнение его обязанностей временно возложено на Георгия Лейчу.