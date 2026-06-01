theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
1 Июня 2026, 17:43
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Депутаты Гагаузии 2 июня рассмотрят компромиссный документ о проведении выборов

Народное собрание Гагаузии на заседании 2 июня рассмотрит проект постановления об организации выборов нового созыва парламента автономии.

Депутаты Гагаузии 2 июня рассмотрят компромиссный документ о проведении выборов.
Депутаты Гагаузии 2 июня рассмотрят компромиссный документ о проведении выборов.

Документ подготовили гагаузские депутаты после переговоров с центральными властями Кишинёва и Центральной избирательной комиссией Республики Молдова, передает ipn.md

Документ носит временный характер и будет действовать только для предстоящих выборов. После утверждения в НСГ он должен быть направлен властям Кишинёва.

В документе отдельно указано, что временный порядок проведения выборов не может использоваться для ограничения полномочий автономии или изменения её особого правового статуса.

Одним из основных пунктов документа стало компромиссное решение вопроса о названии регионального избирательного органа. Проект предлагает считать равнозначными два названия — «Центральная избирательная комиссия Гагаузии» и «Центральный избирательный совет Гагаузии». Избирательный орган Гагаузии будет утверждать результаты выборов и подтверждать полномочия избранных депутатов. Обжаловать его решения предлагается в Апелляционной палате Юг в Комрате.

Проект предусматривает, что голосовать на выборах смогут жители, зарегистрированные и проживающие в Гагаузии не менее одного года до дня голосования. Исключение сделано для граждан, впервые участвующих в выборах после достижения 18 лет.

Документ сохраняет действующую систему выборов по одномандатным округам, по которой в Народное собрание избираются 35 депутатов. При этом дату выборов Народное собрание сможет назначить только после формирования регионального избирательного органа и не позднее чем за 80 дней до голосования.

Некоторые депутаты и политики в Гагаузии опасаются, что временный механизм проведения выборов может создать прецедент для постепенного ограничения полномочий автономии. По словам исполняющего обязанности спикера НСГ Николая Орманжи, проект является временным механизмом для организации выборов и не означает отказа автономии от своих полномочий.

Поводом для разногласий между Кишинёвом и Комратом стало вступление в силу нового Избирательного кодекса Молдовы. Из-за несоответствия отдельных норм Народное собрание Гагаузии дважды назначало выборы — на 22 марта и 21 июня, однако оба решения были оспорены Государственной канцелярией и отменены судом.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте