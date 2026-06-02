theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
2 Июня 2026, 13:17
7 489
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Выборы в Гагаузии вновь под угрозой: Народное собрание не смогло собрать кворум

Во вторник, 2 июня, депутаты Народного собрания Гагаузии должны были утвердить документ, касающийся проведения выборов в автономии.

Выборы в Гагаузии вновь под угрозой: Народное собрание не смогло собрать кворум.
Выборы в Гагаузии вновь под угрозой: Народное собрание не смогло собрать кворум.

Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, что не помешало местным избранникам вступить в словесную перепалку. В зале присутствовали лишь 13 из 33 депутатов, передает rupor.md

Илья Узун обменялся репликами с членами Народного собрания по поводу проекта документа. Он настаивал на том, что его положения не соответствуют законодательству.

Напряжённость усилилась после выступления Владимира Кыссы, который обвинил исполняющего обязанности башкана в намеренном затягивании процесса разблокирования избирательного процесса в автономии. В дальнейшем спор между двумя политиками перерос во взаимные оскорбления.

На прошлой неделе стало известно, что Народное собрание Гагаузии подготовило окончательную редакцию проекта постановления об организации будущих выборов в региональный законодательный орган. Документ планировалось рассмотреть и принять 2 июня, а предусмотренные в нём нормы должны были применяться только к предстоящим выборам.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте