Выборы в Гагаузии вновь под угрозой: Народное собрание не смогло собрать кворум.

Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, что не помешало местным избранникам вступить в словесную перепалку. В зале присутствовали лишь 13 из 33 депутатов, передает rupor.md

Илья Узун обменялся репликами с членами Народного собрания по поводу проекта документа. Он настаивал на том, что его положения не соответствуют законодательству.

Напряжённость усилилась после выступления Владимира Кыссы, который обвинил исполняющего обязанности башкана в намеренном затягивании процесса разблокирования избирательного процесса в автономии. В дальнейшем спор между двумя политиками перерос во взаимные оскорбления.

На прошлой неделе стало известно, что Народное собрание Гагаузии подготовило окончательную редакцию проекта постановления об организации будущих выборов в региональный законодательный орган. Документ планировалось рассмотреть и принять 2 июня, а предусмотренные в нём нормы должны были применяться только к предстоящим выборам.