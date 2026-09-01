Комиссия по расследованию деятельности госпредприятий направит материалы проверок в НЦБК.

Глава парламентской комиссии по расследованию деятельности госпредприятий и акционерных обществ с госкапиталом Дину Плынгэу раскритиковал руководство Агентства публичной собственности за покрытие нарушений и саботаж законов.

По итогам слушаний комиссия намерена направить обращение в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), передает rupor.md

По словам Плынгэу, возмущение членов комиссии вызвала «дерзость некоторых представителей государства», в частности главы управления корпоративного менеджмента АПП. Выяснилось, что чиновница в течение одного года умудрялась параллельно входить в административные советы сразу 9 предприятий с госучастием.

В их число вошли 5 акционерных обществ (Moldtelecom, Drumuri Căușeni, Loteria Națională a Moldovei, Drumuri Orhei, Combinatul de vinuri Cricova) и 4 госпредприятия (Nodul hidroenergetic Costești, Portul Fluvial Ungheni, Radiocomunicații, Urbanproiect).

«Их 9 штук за год, с суммарным пособием в 211 000 леев. Когда она еще успевает выполнять свои служебные обязанности? Согласно декларациям, та же ситуация повторялась и в последующие годы», — заявил Плынгэу, подчеркнув, что аналогичная практика носит системный характер.

Глава комиссии назвал «верхом лицемерия» тот факт, что чиновники АПП, напрямую ответственные за необоснованные выплаты завышенных премий, бонусов и зарплат в госкомпании Moldatsa (отвечает за аэронавигационное обслуживание), до сих пор занимают свои должности. Речь идет о председателе Административного совета и главе Ревизионной комиссии Moldatsa. Попытки АПП оправдать их тем, что заявления об отставке «не были приняты», Плынгэу назвал неправдоподобными.

Особое возмущение депутатов вызвал сознательный отказ АПП проводить законные конкурсы на должности директоров госпредприятий. По словам чиновников агентства, они просто «посчитали целесообразным конкурс не проводить».

Плынгэу привел аналогию, высказанную экс-министром труда Марчелом Спатарем: «Это всё равно что парламент решил бы не проводить выборы, а посидеть еще 4 года». По мнению главы комиссии, чиновники АПП поставили себя выше правительства и парламента, самостоятельно решая, как трактовать и когда применять закон.

По предложению члена комиссии Андриана Кептонаря, депутаты обсудили и приняли решение направить официальное обращение в НЦБК по поводу целого ряда выявленных злоупотреблений. Все данные факты и выводы будут официально зафиксированы в финальном отчете следственной комиссии.

Парламентская следственная комиссия по анализу порядка организации и проведения приватизации и сдачи в концессию публичной собственности (а также проверки деятельности госпредприятий) была создана для расследования серых схем, процветавших в госструктурах Молдовы.

Госпредприятие Moldatsa уже неоднократно оказывалось в центре крупных скандалов, связанных с финансовыми нарушениями. Ранее проверки Счетной палаты и правительственного Контрольного корпуса выявляли там факты выплаты гигантских выходных пособий, необоснованных премий руководству и фиктивного трудоустройства родственников высокопоставленных чиновников на фоне операционных убытков предприятия.

Практика, когда чиновники министерств и Агентства публичной собственности (APP) одновременно входят в советы директоров десятков прибыльных госпредприятий, традиционно используется в Молдове как способ легального получения «второй зарплаты» (в виде щедрых пособий за участие в заседаниях), что часто ведет к конфликту интересов и неэффективному управлению госсектором.