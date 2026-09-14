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rupor.md logorupor
14 Сентября 2026, 20:33
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Плынгэу рассказал о сотнях бесхозных госпредприятий: Идеальная ситуация для воровства

Сотни государственных предприятий в Молдове фактически остались без управления. Многие существуют только на бумаге, однако некоторым принадлежат здания и земельные участки, в том числе в центре Кишинева.

Плынгэу рассказал о сотнях бесхозных госпредприятий: Идеальная ситуация для воровства.
Плынгэу рассказал о сотнях бесхозных госпредприятий: Идеальная ситуация для воровства.

Об этом сообщил председатель парламентской следственной комиссии по госпредприятиям Дину Плынгэу, передает rupor.md

«Мы обнаружили шокирующую ситуацию — сотни предприятий, которыми никто не управляет. Некоторые владеют недвижимостью в самом центре Кишинева, неразмежеванными участками и незарегистрированными зданиями. Это идеальная ситуация для воровства», — отметил депутат.

В качестве примеров он привел предприятия Aroma и Pedagogul. В случае Pedagogul учредителем по закону считается АПС, в документах фигурирует Министерство образования, а фактически объектом управляет университет. При этом его здания и участки не зарегистрированы, а установить, какое имущество могло исчезнуть, пока не удалось.

По словам Плынгэу, после реформы 2017 года АПС получила статус учредителя всех государственных предприятий, но фактически взяла под контроль только крупные компании с понятной структурой. Остальные предприятия, утверждает депутат, были заброшены.

Следственная комиссия намерена провести инвентаризацию имущества, восстановить права АПС на государственные активы и принудительно ликвидировать предприятия, которые существуют только на бумаге. Некоторые из них до сих пор не закрыты из-за долгов перед государством размером всего в 70 леев.

Отдельно комиссия изучает зарплаты руководителей и членов административных советов. Плынгэу отметил, что в большинстве госпредприятий оклады не превышают рыночный уровень. Проблемы возникают из-за многочисленных премий, дополнительных выплат и одновременной работы одного человека сразу в нескольких структурах.

«При зарплате около 60 тысяч леев даже три годовые премии в размере одного оклада дают еще 180 тысяч леев помимо других бонусов», — пояснил он.

Комиссия предложит опубликовать единую базу руководителей госпредприятий и членов их советов с указанием доходов, а также обязать менеджеров ежегодно подавать декларации об имуществе. Кроме того, депутаты намерены потребовать от правоохранительных органов отчет по десяткам жалоб и заявлений, связанных с деятельностью государственных компаний.

Плынгэу также сообщил о большом количестве закупок без конкурсов и тендерах, которые в отдельных компаниях постоянно выигрывают одни и те же лица. По его словам, проверки выявляли нарушения, однако разбирательства останавливались на уровне прокуратуры и судов.

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Источник
rupor.md logorupor
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