Роман Рошка возглавил парламентскую комиссию по реинтеграции Молдовы

Депутата от ПДС Романа Рошку избрали председателем специальной парламентской комиссии по контролю за реализацией политики реинтеграции Республики Молдова.

Роман Рошка возглавил парламентскую комиссию по реинтеграции Молдовы.