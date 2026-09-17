17 Сентября 2026, 22:00
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Роман Рошка возглавил парламентскую комиссию по реинтеграции Молдовы.
Роман Рошка возглавил парламентскую комиссию по реинтеграции Молдовы
Депутата от ПДС Романа Рошку избрали председателем специальной парламентской комиссии по контролю за реализацией политики реинтеграции Республики Молдова.
Соответствующее постановление парламент утвердил 17 сентября, передает rupor.md
Комиссия отслеживает реализацию политики реинтеграции, оценивает ситуацию и готовит предложения по актуальным вопросам приднестровского урегулирования.
Впервые такую комиссию создали в 2021 году по инициативе председателя парламента Игоря Гросу.