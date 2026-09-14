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rupor.md logorupor
14 Сентября 2026, 13:38
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В кишиневской инспекции технадзора прошли обыски по делу о коррупции

В кишиневском подразделении Государственной инспекции технического надзора InTehAgro проходят обыски по делу о коррупции. Следствие проверяет пятерых человек, среди которых сотрудники учреждения и представители столичных автошкол.

В кишиневской инспекции технадзора прошли обыски по делу о коррупции.
В кишиневской инспекции технадзора прошли обыски по делу о коррупции.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, фигуранты требовали от 3 до 20 тысяч леев за незаконную выдачу документов и содействие при прохождении различных процедур, пишет rupor.md

За деньги кандидатам якобы помогали получать права категории H, регистрировать и перерегистрировать строительную и сельскохозяйственную технику, оформлять отчеты о техническом осмотре и свидетельства о регистрации залога.

Обыски проводят в служебных кабинетах, автомобилях и домах сотрудников InTehAgro, а также по месту жительства администратора одной из автошкол Кишинева. Все подозреваемые будут находиться на свободе во время расследования.

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Источник
rupor.md logorupor
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