В кишиневской инспекции технадзора прошли обыски по делу о коррупции.

В кишиневском подразделении Государственной инспекции технического надзора InTehAgro проходят обыски по делу о коррупции. Следствие проверяет пятерых человек, среди которых сотрудники учреждения и представители столичных автошкол.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, фигуранты требовали от 3 до 20 тысяч леев за незаконную выдачу документов и содействие при прохождении различных процедур, пишет rupor.md

За деньги кандидатам якобы помогали получать права категории H, регистрировать и перерегистрировать строительную и сельскохозяйственную технику, оформлять отчеты о техническом осмотре и свидетельства о регистрации залога.

Обыски проводят в служебных кабинетах, автомобилях и домах сотрудников InTehAgro, а также по месту жительства администратора одной из автошкол Кишинева. Все подозреваемые будут находиться на свободе во время расследования.