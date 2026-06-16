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ipn
16 Июня 2026, 14:30
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Moldelectrica восстановила рентабельность: 108 млн леев чистой прибыли

Государственное предприятие Moldelectrica завершило 2025 год с чистой прибылью почти 108 миллионов леев после убытков в 36,4 миллиона леев в 2024 году. Результаты указаны в годовом отчёте Совета директоров за 2025 год.

Moldelectrica восстановила рентабельность: 108 млн леев чистой прибыли.
Moldelectrica восстановила рентабельность: 108 млн леев чистой прибыли.

По данным документа, финансовое восстановление было обеспечено повышением регулируемого тарифа на транспортировку электроэнергии и ростом доходов от распределения пропускной способности межсистемных соединений. Общая операционная выручка выросла до 1,9 млрд леев, что примерно на 29% больше, чем годом ранее, сообщает ipn.md

Одним из реализованных в 2025 году проектов стало завершение строительства воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты-Кишинёв, которая считается стратегическим проектом для энергетической безопасности Республики Молдова и интеграции в европейский энергетический рынок. Также продолжилась модернизация электроподстанций и подготовка к строительству межсоединения Бельцы-Сучава с Румынией.

В операционном плане национальная энергосистема работала без серьёзных аварий в течение года. Moldelectrica транспортировала 4,7 млрд кВт⋅ч электроэнергии через сеть протяжённостью более 4 тысяч километров высоковольтных линий и 183 подстанции.

Одновременно предприятие запустило процесс реорганизации в акционерное общество. По данным властей, это направлено на укрепление корпоративного управления и приведение к европейским практикам.

Источник
ipn
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