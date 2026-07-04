Гросу: Комиссия проверит госпредприятия, все конкурсы, состав советов и деятельность их членов.

Спикер парламента Игорь Гросу заявляет, что будущая следственная комиссия по деятельности государственных предприятий проанализирует, каким образом были организованы конкурсы на замещение должностей в советах директоров.

Он уточнил, что проверки коснутся всех государственных предприятий и не обойдут стороной возможные родственные связи с политиками, передаёт moldpres.md

Отвечая на вопрос журналистов о цели следственной комиссии, Игорь Гросу заявил, что она проведёт всесторонний анализ деятельности государственных предприятий.

«Задача этой комиссии — проанализировать все государственные предприятия, то, как проходили конкурсы, кто входит в эти советы, какова была их деятельность и в скольких советах фигурирует одно и то же лицо», — отметил спикер парламента.

Гросу также отверг обвинения в том, что представители партии ПДС якобы контролируют советы директоров государственных предприятий. По его словам, из 76 государственных предприятий насчитывается 578 должностей в советах директоров, ревизионных комиссиях и других аналогичных структурах, и только 12 из них занимают лица, занимающие госдолжности.

«Из 578 позиций мне было любопытно проверить, сколько там членов. Я нашёл 12. Это к вопросу о том, что представители партии состоят во всех этих комиссиях. Нет. Их 12, и это госсекретари, которые занимают ответственные госдолжности», — заявил Гросу.

Глава законодательного органа уточнил, что вознаграждение членов этих советов соотносится с минимальной заработной платой по экономике и различается в зависимости от структуры, в которую они входят.

«Максимум — это эквивалент одной минимальной заработной платы. В некоторых советах это 100% от минимальной зарплаты, в других — 50% или 75%. Вознаграждение выплачивается один раз в месяц», — пояснил он.

Игорь Гросу также заявил, что отчёт комиссии может выявить ситуации, когда одно и то же лицо входит в несколько советов директоров, либо случаи, когда среди членов обнаружатся родственники некоторых депутатов.

«Вы увидите там и людей, родственников некоторых депутатов отсюда. Не обязательно из ПДС», — заявил спикер парламента.

Инициатива создания следственной комиссии принадлежит депутату ПДС Дину Плынгэу, который предложил, чтобы в её состав вошли не только депутаты от всех парламентских фракций, но также журналисты-расследователи и представители Национального антикорупционного центра (НЦБК) и Государственной налоговой службы.

«Нужно работать по трём направлениям: кадровая политика, их прибыльность и ситуация предприятий, находящихся в процедуре несостоятельности. Членами комиссии должны быть не только депутаты от всех фракций, но и журналисты-расследователи, а также делегированные представители НЦБК и Налоговой службы», — подчеркнул Плынгэу.

Создание комиссии происходит на фоне скандалов последних недель, связанных с деятельностью ряда государственных предприятий. 1 июля президент Майя Санду потребовала проверить все государственные предприятия, чтобы установить, как используются публичные средства, и призвала НЦБК и Государственную налоговую службу расследовать возможные нарушения, независимо от политической принадлежности или родственных связей фигурирующих в делах лиц.

Обращение главы государства последовало после скандала вокруг MoldATSA, когда журналистское расследование выявило нарушения, касающиеся резюме бывшего директора Думитру Вангели, который впоследствии был уволен. Кроме того, в публичном пространстве появились споры, связанные с приёмом на работу и оплатой труда пресс-секретаря предприятия Анастасии Табурчану, а также с выплатами членам некоторых советов директоров и наблюдательных советов в государственных предприятиях.

Другим активно обсуждаемым случаем стала ситуация с государственной секретарём Министерства энергетики Каролиной Новак, раскритикованной за вознаграждение в размере более двух миллионов леев, полученное за деятельность в Наблюдательном совете Moldovagaz. В этом контексте власти подчёркивают, что будущая следственная комиссия проанализирует, как управляются государственные предприятия, критерии назначения на должности и уровень предоставляемых вознаграждений.