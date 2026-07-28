Киверь: Реинтеграция Молдовы уже происходит.

Вице-премьер-министр Валериу Киверь считает, что реинтеграция Молдовы уже происходит.

Об этом он заявил в понедельник вечером в передаче «Новая неделя с Анатолием Голя» на канале TV8, сообщает infotag.md

Отвечая на вопрос о переносе сроков введения в действие Фонда конвергенции с 1 августа на 1 сентября, он сказал, что «независимо от этого реинтеграция происходит, а Фонд конвергенции уже происходит».

«Есть очень интересные цифры, которые говорят о положительной динамике. Если в первом полугодии 2025 г. в систему обязательного медицинского страхования было включено 27 840 жителей левого берега Днестра, то в первом полугодии этого года – 82 325 человек. То есть, в три раза больше. Из них 68 тыс. обеспечены медицинской страховкой за счет государства. Это, в основном, пенсионеры. Еще около 11 тыс. – это те, кто официально трудоустроены на правом берегу Днестра, работодатель оформил им медицинскую страховку. Еще около 2 900 – это те, кто самостоятельно купили страховку, чтобы пользоваться медицинскими услугами на правом берегу Днестра», - рассказал вице-премьер.

Он отметил, что «государство несет большую нагрузку, так как большинство из этих 68 тыс. человек никогда не платили налоги в государственный бюджет Молдовы, но пользуются благами».

Пенсии из бюджета Республики Молдова на левом берегу получают около 10 тыс. человек.

«В то же время, надо посмотреть и на другие социальные выплаты. Так, в первом полугодии прошлого года из бюджета Молдовы выплаты по рождению ребенка на левом берегу Днестра получили 150 семей. В первом полугодии этого года – 802 семьи, в пять с половиной раз больше. Выплаты составляют более 21 тыс. леев. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до достижения возраста двух лет в прошлом году получали 617 семей, а в 2026 г. уже более 3600 – в шесть раз больше. Как видите, правительство взяло на себя обязательства п отношению к гражданам, независимо от того, на каком они берегу проживают. Поэтому, когда нам говорят, что мы кого-то обворовываем, это абсолютно не так», - сказал Киверь.

Он сообщил, что расходы бюджета Молдовы только на социальные выплаты и медицинское страхование для жителей Приднестровья составляют около 150 млн. леев.

«Так, что можем сказать, что Фонд конвергенции уже работает, правда – в одностороннем порядке. Государство несет расходы, но не получает доходы в бюджет от экономической деятельности экономических агентов с левого берега Днестра. Поэтому, будет правильно создать для всех равные и одинаковые условия», - заключил Киверь.