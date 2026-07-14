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deschide.md logodeschide
14 Июля 2026, 21:20
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Кишинёв призвал ОБСЕ содействовать снятию ограничений Тирасполя

Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь призвал ОБСЕ активнее содействовать снятию ограничений Тирасполя на свободное передвижение и уделить больше внимания нарушениям прав человека в Приднестровье.

Кишинёв призвал ОБСЕ содействовать снятию ограничений Тирасполя.
Кишинёв призвал ОБСЕ содействовать снятию ограничений Тирасполя.

Об этом шла речь на встрече Киверя со специальным представителем действующего председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком и исполняющей обязанности главы Миссии ОБСЕ в Молдове Изабелой Сильвией Хартманн, передает deschide.md

Как сообщили в Бюро политик по реинтеграции, стороны обсудили проблемы, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра, а также меры, принимаемые Кишинёвом для их решения, включая защиту прав и основных свобод человека.

Вице-премьер отметил, что власти Молдовы продолжают укреплять политику реинтеграции и расширять доступ к государственным услугам в восточных районах страны. Он также сообщил, что в ближайшее время планируется запуск Фонда конвергенции, который должен способствовать сближению двух берегов Днестра за счёт реализации проектов развития и инвестиций.

По словам Киверя, процессы отраслевой реинтеграции продолжают развиваться, а их результаты отражаются в положительной динамике ряда показателей. Кроме того, он заявил, что большинство жителей Приднестровского региона поддерживают стратегическую цель восстановления единого национального пространства.

В завершение встречи молдавская сторона призвала ОБСЕ подтвердить поддержку мирного урегулирования приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

Источник
deschide.md logodeschide
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