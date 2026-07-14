Кишинёв призвал ОБСЕ содействовать снятию ограничений Тирасполя.

Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь призвал ОБСЕ активнее содействовать снятию ограничений Тирасполя на свободное передвижение и уделить больше внимания нарушениям прав человека в Приднестровье.

Об этом шла речь на встрече Киверя со специальным представителем действующего председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком и исполняющей обязанности главы Миссии ОБСЕ в Молдове Изабелой Сильвией Хартманн, передает deschide.md

Как сообщили в Бюро политик по реинтеграции, стороны обсудили проблемы, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра, а также меры, принимаемые Кишинёвом для их решения, включая защиту прав и основных свобод человека.

Вице-премьер отметил, что власти Молдовы продолжают укреплять политику реинтеграции и расширять доступ к государственным услугам в восточных районах страны. Он также сообщил, что в ближайшее время планируется запуск Фонда конвергенции, который должен способствовать сближению двух берегов Днестра за счёт реализации проектов развития и инвестиций.

По словам Киверя, процессы отраслевой реинтеграции продолжают развиваться, а их результаты отражаются в положительной динамике ряда показателей. Кроме того, он заявил, что большинство жителей Приднестровского региона поддерживают стратегическую цель восстановления единого национального пространства.

В завершение встречи молдавская сторона призвала ОБСЕ подтвердить поддержку мирного урегулирования приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.