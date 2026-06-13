По словам чиновника, подобные действия властей региона направлены на ограничение свободы выражения мнений и блокирование переговоров, передает rupor.md

Это заявление означает, что Кишинев официально отказывается признавать любые штрафы или ограничения, которые Тирасполь пытается ввести против использования исторического названия региона.

Молдавские власти подчеркивают, что это слово является общепринятым во всем мире, а новые запреты лишь изолируют левобережье. По мнению вице-премьера, вместо решения реальных проблем авторы инициативы занимаются вытеснением международных терминов ради русификации местного информационного поля.

«Термин «Transnistria» является устоявшимся лингвистическим, географическим и историческим термином. До этой инициативы я не знал, что ее авторы являются специалистами во всех областях, а не только в блокировании и препятствовании процессу урегулирования. Ограничение права на свободное выражение мнения является процессом продолжающейся русификации публичного пространства региона», — заявил Валерий Киверь.