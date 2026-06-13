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rupor.md logorupor
13 Июня 2026, 12:30
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Киверь о запрете на термин «Transnistria» в Приднестровье: Русификация продолжается

Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Валерий Киверь назвал пропагандистской акцией инициативу Приднестровья расширить запрет на этот термин Transnistria.

Киверь о запрете на термин «Transnistria» в Приднестровье: Русификация продолжается.
Киверь о запрете на термин «Transnistria» в Приднестровье: Русификация продолжается.

По словам чиновника, подобные действия властей региона направлены на ограничение свободы выражения мнений и блокирование переговоров, передает rupor.md

Это заявление означает, что Кишинев официально отказывается признавать любые штрафы или ограничения, которые Тирасполь пытается ввести против использования исторического названия региона.

Молдавские власти подчеркивают, что это слово является общепринятым во всем мире, а новые запреты лишь изолируют левобережье. По мнению вице-премьера, вместо решения реальных проблем авторы инициативы занимаются вытеснением международных терминов ради русификации местного информационного поля.

«Термин «Transnistria» является устоявшимся лингвистическим, географическим и историческим термином. До этой инициативы я не знал, что ее авторы являются специалистами во всех областях, а не только в блокировании и препятствовании процессу урегулирования. Ограничение права на свободное выражение мнения является процессом продолжающейся русификации публичного пространства региона», — заявил Валерий Киверь.

Источник
rupor.md logorupor
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