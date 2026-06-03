3 Июня 2026, 16:52
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Киверь: Данные о 36 тысячах заявок на гражданство РФ являются нарисованными
«Творчество, применяемое в Тирасполе», - так вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь назвал информацию о 36 тысячах жителей левобережья Днестра, которые якобы запросили российское гражданство.
Вице-премьер по реинтеграции не исключает, что подобные цифры были «нарисованы». По его мнению, речь идет о пропагандистской акции, передает rupor.md
«Учитывая творчество, применяемое в Тирасполе, можно предположить, что их могло быть нарисовано и больше. Это пропагандистская акция, призванная стать противовесом активным действиям по продвижению цели реинтеграции Республики Молдова», — утверждает Киверь.
25 мая Россия объявила о начале приема заявок на получение гражданства по упрощенной процедуре после того, как Владимир Путин утвердил соответствующие нормативные акты. Через день после начала процедуры Тирасполь сообщил о более чем 20 000 поданных заявлений, а спустя почти неделю о 36 000.