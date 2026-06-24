Кишинёв предложил Тирасполю провести встречу в формате «1+1».

Правительство Молдовы намерено до конца июля представить механизм реализации Фонда конвергенции, который должен способствовать сближению двух берегов Днестра и поддержать процесс реинтеграции страны.

Об этом сообщил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь после заседания правительства 24 июня, передает radiomoldova.md

По его словам, Кишинёв предложил провести новую встречу в формате «1+1» и пригласил делегацию из Тирасполя для обсуждения принципов работы фонда.

«Формат общения "1+1" остаётся единственным действующим в нынешних условиях. Поэтому Кишинёв предложил провести новую встречу и пригласил делегацию из Тирасполя в столицу. Мы намерены проинформировать их о Фонде конвергенции и принципах его работы», — отметил Киверь.

Сейчас власти разрабатывают механизм функционирования проекта, который будет включать календарь мероприятий, порядок финансирования и реализацию предусмотренных программ.

По словам Киверя, реакция Тирасполя на инициативу пока остаётся сдержанной. Вместе с тем власти рассчитывают, что фонд вызовет интерес у жителей левобережья, поскольку его средства планируется направлять на социальные и инфраструктурные проекты, способствующие повышению качества жизни.

«Из ответа, полученного от Тирасполя, мы поняли, что предложение не вызвало там большого энтузиазма. Для нас важно, чтобы о фонде как можно больше говорили в общественном пространстве районов востока страны, несмотря на пропаганду, фейки и заявления из Тирасполя», — подчеркнул вице-премьер.

Фонд конвергенции был анонсирован в феврале 2026 года. Предполагается, что одним из источников его финансирования станут налоги, уплачиваемые экономическими агентами с левого берега Днестра.

Вице-премьер подчеркнул, что фонд не рассматривается как инструмент давления в переговорах с Тирасполем, а является частью стратегии постепенной экономической реинтеграции. Реализация проектов будет осуществляться через местные сообщества и компании, зарегистрированные на правом берегу Днестра.

Ожидается, что к концу 2026 года объём фонда составит около 300 миллионов леев. В перспективе, к 2030 году, его бюджет может вырасти до 4 миллиардов леев.