Кишинёв напомнил Тирасполю, куда Приднестровье продаёт товары.

«Это инициативы провокационного характера, направленные на углубление самоизоляции де-факто режима и ещё раз демонстрирующие, что он не способен ни на что, кроме пропаганды и конфронтационных нарративов, в то время как регион сталкивается с серьёзными проблемами в сфере прав человека.

Следует напомнить, что среди внешнеторговых операций экономических агентов региона наиболее востребованным направлением в Европейском союзе является именно Румыния. Поэтому непонятно, как подобные заявления и инициативы соотносятся с реальной ситуацией на местах», — говорится в заявлении конституционных властей, направленном в ответ на запрос редакции Realitatea.

1 июня Вадим Красносельский поручил местным чиновникам учредить памятные даты, посвящённые началу «румынско-нацистской оккупации» Приднестровья.

По словам Красносельского, в эти дни должны проводиться патриотические мероприятия, церемонии возложения цветов и минуты молчания.