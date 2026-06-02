realitatea
2 Июня 2026, 12:23
79
Кишинёв напомнил Тирасполю, куда Приднестровье продаёт товары

Об этом заявило Бюро по реинтеграции после того, как лидер Тирасполя Вадим Красносельский выступил с инициативой учредить памятные даты, посвящённые началу «румынской оккупации» региона.

«Это инициативы провокационного характера, направленные на углубление самоизоляции де-факто режима и ещё раз демонстрирующие, что он не способен ни на что, кроме пропаганды и конфронтационных нарративов, в то время как регион сталкивается с серьёзными проблемами в сфере прав человека.

Следует напомнить, что среди внешнеторговых операций экономических агентов региона наиболее востребованным направлением в Европейском союзе является именно Румыния. Поэтому непонятно, как подобные заявления и инициативы соотносятся с реальной ситуацией на местах», — говорится в заявлении конституционных властей, направленном в ответ на запрос редакции Realitatea.

1 июня Вадим Красносельский поручил местным чиновникам учредить памятные даты, посвящённые началу «румынско-нацистской оккупации» Приднестровья.

По словам Красносельского, в эти дни должны проводиться патриотические мероприятия, церемонии возложения цветов и минуты молчания.

