Согласно решению так называемого правительства Приднестровья, повышение коснётся основных услуг, включая тариф на газ, который вырастет с 1,70 до 1,75 приднестровского рубля за кубометр, сообщает Radio Moldova.

«Установлены предельные уровни тарифов на коммунальные услуги, которые будут применяться в следующем году. Ситуация такова, что мы не сможем избежать небольшого роста. В 2027 году среднее повышение составит около 4%», — заявил так называемый премьер-министр Приднестровья Александр Розенберг, которого цитируют местные СМИ.

Электроэнергия также подорожает — с 1,45 до 1,59 рубля за кВт·ч. За воду жители региона будут платить 10,23 рубля за кубометр вместо нынешних 9,75 рубля, при этом тариф на канализацию останется неизменным — 8,36 рубля.

Тарифы на тепловую энергию будут варьироваться в зависимости от поставщика — от 576,20 до 754,42 рубля за гигакалорию. Больше всего будут платить клиенты компании «Тирастеплоэнерго».

Так называемый министр экономического развития Сергей Оболоник объяснил рост тарифов «потерями в энергетических системах Приднестровья».

«В последние годы из-за значительного дефицита финансирования программ капитального ремонта и реконструкции техническое состояние сетей продолжает ухудшаться, что приводит к росту потерь», — заявил он на заседании так называемого правительства.

В свою очередь, Александр Розенберг призвал жителей региона активнее использовать альтернативные источники энергии, отметив, что применение «современных подходов» позволит направить сэкономленные энергоресурсы на работу промышленного сектора.

«Активная деятельность предприятий позволяет государству своевременно выполнять социальные обязательства», — добавил он.

С 2027 года также подорожает проезд в троллейбусах — пассажиры будут платить 4,48 рубля, что на восемь копеек больше текущего тарифа. Власти обещают сохранить льготы для пенсионеров, а школьники и студенты продолжат оплачивать только половину стоимости проезда.

Приднестровский регион сталкивается с нарастающими экономическими трудностями, и, по мнению экспертов, действующие тарифы на газ и электроэнергию не соответствуют рыночным условиям и являются финансово неустойчивыми.

В рамках политики Кишинёва по постепенной экономической реинтеграции региона молдавские власти объявили о поэтапной отмене налоговых льгот для экономических агентов с левого берега Днестра. Процесс начнётся летом этого года и завершится к 2030 году, когда будет введён единый налоговый режим на всей территории Республики Молдова.

Дополнительные доходы, полученные в результате этой меры, будут направлены на проекты развития и поддержку населения региона через фонд конвергенции.