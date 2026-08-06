Кишинев предостерег от покупки активов, приватизируемых Тирасполем.

Лица и компании, участвующие в приватизации, организованной непризнанной администрацией Тирасполя, берут на себя значительные юридические и финансовые риски, поскольку Молдова не признает законность таких сделок.

Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции, сообщает bani.md

Заявление прозвучало на фоне информации о намерении приднестровских структур выставить на приватизацию ряд активов в Приднестровском регионе.

«Молдова не признает акты приватизации, осуществляемые структурами Тирасполя», — подчеркнул вице-премьер.

Он уточнил, что позиция конституционных властей не касается частной собственности жителей региона.

«Речь не идет о квартирах, домах или земельных участках граждан. На продажу выставлены или включены в список приватизации активы, принадлежащие Республике Молдова», — отметил чиновник.

По его словам, любая приватизация, проведенная вне правового поля Молдовы, не имеет юридической силы.

«Все, кто намерен участвовать в таких приватизациях или воспользоваться этими предложениями, должны понимать возможные юридические и финансовые последствия», — предупредил он.

Вице-премьер рекомендовал потенциальным покупателям тщательно оценивать подобные инвестиции.

«Советую хорошо взвесить такие решения, поскольку они могут обойтись гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд», — заявил он.

Отвечая на вопрос, входит ли в список приватизируемых активов Молдавская ГРЭС (MGRES), чиновник пояснил, что упомянул электростанцию лишь в качестве примера и она не выставлена на продажу.

Он также подчеркнул, что имущество в Приднестровском регионе принадлежит Молдове, а в процессе реинтеграции страны власти могут предпринять шаги для его возврата в государственную собственность.

Комментировать возможность международных арбитражных разбирательств по этим активам вице-премьер отказался.

После прекращения Россией поставок газа в Приднестровский регион в начале 2025 года экономика левобережья Днестра переживает серьезный спад. По словам лидера региона Вадима Красносельского, промышленное производство сократилось примерно на 30%, экспорт — более чем на 40%. На этом фоне в регионе введен режим чрезвычайного положения в экономике, сокращены бюджетные расходы и повышены тарифы на энергоресурсы.

В этих условиях Тирасполь включил в список приватизации несколько промышленных активов. Среди них — 25% акций Рыбницкого цементного завода со стартовой ценой всего 2 млн долларов. Аналогичная попытка продажи этого пакета предпринималась и в конце 2025 года.