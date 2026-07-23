Кику: У нового правительства нет шансов на реализацию своей программы.

Такого мнения придерживается председатель партии развития и объединения Молдовы, депутат от фракции «Альтернатива» Ион Кику.

Шансов на внедрение программы нового правительства Молдовы во главе с премьер-министром Василе Тофаном нет, отметил Кику, передает infotag.md

В среду вечером в передаче «Новая неделя с Анатолием Голя» на канале TV8 он сказал, что по сравнению со всеми правительствами, которые были у правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) - это самая лучшая программа.

«Я категорически не согласен с теми, кто критикует программу как документ. Видно, что надо программой работали, она обоснована и аргументирована. Документ описывает реальную ситуацию, в нем есть непопулярные меры, которые необходимо предпринять.

Однако я считаю, что «план на игру», который представлен с этой правительственной командой, которая практически не претерпела изменений, не имеет шансов на то, чтобы быть реализованным», - сказал он.

Бывший председатель Конституционного суда (КС) и бывший министр юстиции Александру Тэнасе сказал, что он участвовал в составлении программ деятельности двух правительств.

«Мы давали намного больше конкретики в программах деятельности правительства, показывали основные линии, чтобы люди лучше понимали, куда и как мы будем двигаться в управлении и развитии страны», - отметил он.

По словам Тэнасе, «новое правительство Молдовы не является правительством премьер-министра Василе Тофана, это правительство Дорина Речана-3».

«Я считаю, что такую программу можно было предлагать пять и десять лет назад, поскольку проблемы Молдовы не изменились. Важные вещи можно изложить и на восьми страницах, не обязательно иметь документ на 147 страницах», - заметил он.

Тэнасе обратил внимание на то, что у Молдовы сложная ситуация, стране предстоит провести три последующих избирательных года: 2027 г. – всеобщие местные выборы; 2028 г. - президентские выборы; 2029 г. - парламентские выборы.

«Такое время очень плохое для проведения сложных реформ. Партия PAS потеряла один год, реформы следовало проводить после выборов 2025 г. на пике доверия избирателей», - сказал он.

Ион Кику отметил, что у правительства Тофана много обязательств до конца 2026 г., среди которых он назвал налоговую реформу, закон о зарплатах в бюджетной сфере, а также административную реформу.

«Если и это правительство потерпит неудачу, то у оппозиции не будет желания взять власть, так как сложная ситуация только усугубится. В 2027 г. предстоит выплатить по обслуживанию государственного долга 12 млрд леев, что равнозначно бюджету Кишинева», - сказал депутат.

Говоря о составе правительства Тофана, Кику отметил, что многие министры бывшего правительства не должны были сохранить свои должности. По его мнению, это, прежде всего, касается министра инфраструктуры и регионального развития Владимира Боли и министра образования и науки Дана Перчуна.