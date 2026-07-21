Чебан о программе Тофана: Беллетристика на 147 страницах.

Примар Кишинева Ион Чебан выступил с резкой критикой программы деятельности правительства Василе Тофана. Он назвал программу «беллетристикой на 147 страницах, содержащей множество деклараций, но без реальных решений проблем».

«За заявлениями о «европейской экономике» скрываются слабые экономические показатели. В частности в первом квартале 2026 г. рост ВВП составил лишь 0,4%, а объем импорта почти втрое превышает экспорт. Несмотря на признание того, что более четверти населения живет в бедности, программа не предусматривает конкретных целевых показателей по сокращению уровня нищеты», - считает оппозиционер, цитирует infotag.md

Особое внимание Чебан уделил положениям документа, касающимся развития Кишинева. По его мнению, «намерение использовать государственные земли для строительных проектов вокруг столицы свидетельствует о стремлении центральных властей принимать градостроительные решения без учета мнения муниципалитета, что, противоречит принципам децентрализации».

Примар раскритиковал подход правительства к решению проблемы переполненности столичных школ. По его словам, «вместо строительства новых учебных заведений власти предлагают лишь перепланировку существующих помещений, что не позволит решить проблему нехватки мест для учащихся».

Не менее критично примар оценил планы в сфере дорожной инфраструктуры. Он напомнил, что, «согласно самой программе, почти половина национальных дорог находится в неудовлетворительном состоянии, тогда как предусмотренные темпы ремонта — около 100 километров в год — недостаточны для кардинального улучшения ситуации».

В завершение Чебан заявил, что Кишинев не позволит превратить себя в «площадку для неудачных административных экспериментов» и подчеркнул, что жители столицы ожидают от властей «прозрачной политики, уважения к местному самоуправлению и реальных инвестиций, а не декларативных стратегий».