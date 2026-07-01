Ион Кику: Не верьте фейковым инвестициям.

Бывший премьер-министр, депутат Ион Кику выступил с предупреждением к гражданам относительно фантомных инвестиционных платформ и мошеннических схем, в которых незаконно используются изображения публичных лиц, включая его.

Ион Кику обратил внимание на то, какие финансовые инструменты являются безопасными для размещения средств, а каких следует избегать: «Если у вас есть сбережения дома или там, где вы их храните, и вы хотите защитить их от инфляции — выбирайте либо банковский депозит, либо размещение в государственные ценные бумаги. Выигрыш не так велик, но, по крайней мере, это надежно и нет никакого риска. Никто и никогда из серьезных людей не порекомендует вам TUX или что-то подобное. Легких денег не бывает нигде», передает logos-pres.md

Он призвал граждан к бдительности, подчеркнув: «Не расставайтесь с деньгами при первом же звонке!».

«Легкого заработка без риска не существует нигде. Ни один серьезный человек не скажет вам вещей вроде: „неси деньги из дома, инвестируй сюда, и завтра ты станешь зажиточным”. Я этого не делал и никогда делать не буду, и думаю, что никто в этом зале так не поступит. Это нужно понимать», — заявил Кику.

Социальная инженерия носит массовый характер

Данные заявления прозвучали в ходе представления отчета Следственной комиссии по изучению феномена телефонного, финансового и цифрового мошенничества.

Комисcия установила, что более 95% подобных преступлений совершаются с использованием методов социальной инженерии. По итогам дебатов парламент одобрил рекомендацию о создании Национального координационного центра по борьбе с мошенничеством (Punct Focal Național Antifraudă) с целью укрепления механизмов предотвращения, выявления, расследования и пресечения правонарушений.

Кроме того, предлагается изменить законодательство в части ужесточения наказаний за цифровое мошенничество, ввести более строгое регулирование виртуальных активов и полностью отменить анонимность при активации предоплаченных SIM-карт.

Дополнительно комиссия рекомендует органам власти, банкам и операторам связи усилить свои антифрод-системы, активизировать информационные кампании (особенно среди пожилых людей), а также оснастить пенитенциарные учреждения оборудованием для блокировки радиосвязи.