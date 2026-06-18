Кику: Проект реформы зарплат бюджетников — не революция, а поправки.

Бывший премьер-министр, депутат Ион Кику прокомментировал проект реформы системы оплаты труда в бюджетном секторе, охарактеризовав его как простую корректировку действующего законодательства, а не революционную реформу.

Кику заявил журналистам, что аргумент партии PAS, которым объяснялась неиндексация зарплат 1 января, был ложным, передает logos-pres.md

«По нашим первым оценкам, речь идет не о новом законе об оплате труда, как они говорили, а о внесении поправок в действующий закон. Эти изменения не настолько революционны, чтобы позволить PAS оправдать тот факт, что 1 января они не повысили зарплаты в бюджетном секторе. Впервые за восемь лет не были повышены зарплаты педагогам, работникам медицинской сферы и так далее. Нам говорили, что повышение произойдет с принятием нового закона об оплате труда. И вот он, этот «новый закон» — по сути, это изменение нескольких статей, расширение сетки оплаты труда, что фактически снижает коэффициенты по всей шкале, от первого до 135-го класса оплаты», — заявил депутат.

Кику подчеркнул: если власти не пересмотрят значение базовой величины через поправки к закону о госбюджете, предложенные изменения могут теоретически привести к снижению зарплат.

«Чтобы понять, будут ли повышены зарплаты с 1 сентября, нужно дождаться другого проекта — поправок к закону о государственном бюджете, так как именно там устанавливаются базовые значения. Если они не будут изменены, зарплаты уменьшатся, поскольку снижается каждый коэффициент, в том числе у президента страны и председателя парламента. Очевидно, что они представят поправки к бюджету, и тогда каждый сотрудник — будь то учитель, деятель культуры или депутат — поймет, что происходит с его зарплатой», — пояснил Ион Кику.

Напомним, правительство опубликовало проект закона о реформировании системы оплаты труда в бюджетном секторе. Согласно документу, реформа базируется на четырех основных целях: обеспечение сопоставимой оплаты труда для аналогичных должностей, повышение конкурентоспособности по сравнению с частным сектором, стимулирование профессиональной деятельности и поддержание бюджетной дисциплины.