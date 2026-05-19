logos.press.md
19 Мая 2026, 12:18
11
Штат Минэкономики увеличат на 33 единицы, включая пятого госсекретаря

Целью реформы является укрепление потенциала министерства для внедрения законодательства ЕС и управления новыми сферами, переданными в ведение учреждения, включая туризм и технологические инновации.

Дополнительные ежегодные расходы на эти изменения оцениваются примерно в чем в 10,4 млн леев. Данные положения содержатся в проекте постановления правительства, который направлен на реорганизацию учреждения и адаптацию его структуры к новым взятым на себя обязанностям. Проект включен в повестку дня заседания кабмина от 20 мая, сообщает logos-press.md

Проект предусматривает внутреннюю реорганизацию министерства, включая создание новых подразделений. Среди них — подразделение, посвященное развитию туризма, и новое управление политики в области цифровой экономики, искусственного интеллекта и технологических инноваций.

В то же время число государственных секретарей увеличится с четырех до пяти, а несколько существующих управлений будут расширены за счет увеличения штата и руководящих должностей.

В контексте перевода сферы туризма в ведение министерства экономического развития и цифровизации оно также станет учредителем публичного учреждения «Национальный офис по туризму». До сих пор эту функцию выполняло министерство культуры.

Авторы проекта поясняют, что задачи по внедрению законов ЕС в сферах минэкономики должны быть в основном выполнены уже в течение 2026 года. Учитывая существенный объем европейских норм, сжатые сроки и текущий лимит штата, ведомству необходимо срочно расширить структуру.

Источник
logos.press.md
