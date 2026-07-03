Кику после отставки Мунтяну: Страну захватила преступная группировка.

Депутат Ион Кику прокомментировал отставку премьер-министра Александру Мунтяну, назвав ситуацию необычной на политической сцене. По его словам, уход премьера происходит в напряжённой политической обстановке.

Депутат утверждает, что нынешняя власть находится под влиянием групп со скрытыми интересами, и жёстко раскритиковал партию PAS, обвинив её в контроле над государственными институтами, пишет realitatea.md

«Это необычный момент. Впервые премьер-министр, имея подавляющую парламентскую поддержку, спустя буквально несколько месяцев, подал в отставку. И это не кризис, вызванный его личной ошибкой или ошибкой правительства. Главная причина в том, что страна захвачена преступной группировкой… Мы переживаем очень сложный момент», - заявил он.

Кроме того, депутат обратился к дипломатическим представителям Европейского союза, включая посла ЕС в Республике Молдова Ивону Пьорко, заявив, что внешние партнёры были введены в заблуждение относительно внутриполитической ситуации в стране.

«Госпожа посол Европейского союза в Республике Молдова Ивона Пьорко, уважаемые послы европейских и западных стран, партнёры Республики Молдова, эта страна сейчас брошена на произвол судьбы. Помимо всех наших проблем, которые накопились, вы отдали эту страну в руки преступников, которые обманывали вас как наивных людей. Они обманули вас, что хотят в Европейский союз, чтобы вы создали им все условия для сохранения своей власти… Давайте сделаем что-нибудь, чтобы спасти эту страну», — заявил Кику.

Кику сообщил, что в его партии пройдут консультации для определения дальнейших шагов.

Напомним, в пятницу, 3 июля, премьер-министр Александр Мунтяну ушел в отставку. "В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти," - прокомментировал он свое решение.