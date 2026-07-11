Кику: Общество вынуждено расплачиваться за годы ошибочной экономической политики.

Бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что нынешняя экономическая ситуация в Молдове является следствием политики последних лет, в том числе активного привлечения кредитов.

В эфире программы «Федорова SHOW» Кику сравнил состояние экономики с последствиями длительного злоупотребления вредными привычками, отметив, что даже после смены курса последствия будут ощущаться ещё несколько лет, передает noi.md

«Если ты четыре года злоупотреблял алкоголем, а завтра с утра начнёшь заниматься спортом, тебе ещё два-три года будет тяжело. А мы четыре-пять лет жили в таком режиме. То есть за это мы должны заплатить как общество?!» — заявил Кику. По его словам, граждан «пять лет дурачили», убеждая, что рост государственного долга не представляет серьёзной проблемы.

«Это не основная сумма долга, а только проценты. Вы понимаете, какая это сумма? Это почти бюджет Кишинёва», — заявил бывший премьер.

По словам Кику, это произошло из-за того, что общество, как он считает, несколько лет верило заявлениям правительства о том, что высокий уровень задолженности не является серьёзной проблемой.

«Потому что мы пять лет верили Дмитрию Алайбе, что ничего страшного, у всех стран есть долг. И вот сейчас наступают последствия», — сказал он.

По мнению бывшего премьера, власти должны изменить подход к экономической политике, иначе нагрузка на государственный бюджет и общество продолжит расти.

«Это не означает, что мы не должны взять себя в руки. Потому что если ещё год продолжим в том же духе, последствия будут ещё тяжелее», — заявил Ион Кику.