theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
11 Июля 2026, 21:00
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кику: Общество вынуждено расплачиваться за годы ошибочной экономической политики

Бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что нынешняя экономическая ситуация в Молдове является следствием политики последних лет, в том числе активного привлечения кредитов.

Кику: Общество вынуждено расплачиваться за годы ошибочной экономической политики.
Кику: Общество вынуждено расплачиваться за годы ошибочной экономической политики.

В эфире программы «Федорова SHOW» Кику сравнил состояние экономики с последствиями длительного злоупотребления вредными привычками, отметив, что даже после смены курса последствия будут ощущаться ещё несколько лет, передает noi.md

«Если ты четыре года злоупотреблял алкоголем, а завтра с утра начнёшь заниматься спортом, тебе ещё два-три года будет тяжело. А мы четыре-пять лет жили в таком режиме. То есть за это мы должны заплатить как общество?!» — заявил Кику. По его словам, граждан «пять лет дурачили», убеждая, что рост государственного долга не представляет серьёзной проблемы. 

«Это не основная сумма долга, а только проценты. Вы понимаете, какая это сумма? Это почти бюджет Кишинёва», — заявил бывший премьер. 

По словам Кику, это произошло из-за того, что общество, как он считает, несколько лет верило заявлениям правительства о том, что высокий уровень задолженности не является серьёзной проблемой. 

«Потому что мы пять лет верили Дмитрию Алайбе, что ничего страшного, у всех стран есть долг. И вот сейчас наступают последствия», — сказал он. 

По мнению бывшего премьера, власти должны изменить подход к экономической политике, иначе нагрузка на государственный бюджет и общество продолжит расти. 

«Это не означает, что мы не должны взять себя в руки. Потому что если ещё год продолжим в том же духе, последствия будут ещё тяжелее», — заявил Ион Кику.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте