Кику: Это не "оплошность", а хищение государственных средств в особо крупных размерах.

Председатель Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ) Ион Кику раскритиковал заявления президента Майи Санду, заявившей, что она не понимает, что произошло с ее двоюродной сестрой Анастасией Табурчану.

«Майя, именно "алайбы и марианы" назначают аферистов в государственные учреждения. Именно от них, а также от Спыну и Речана, нужно отказаться, если ты действительно хочешь навести порядок…», — написал депутат в социальных сетях, сообщает unimedia.info

Бывший премьер-министр также назвал «абсурдным» перечень поручений, данных президентом правительству, отметив, что государственные предприятия и без того уже публикуют отчеты.

«Это не "оплошность", а преступление — хищение государственных средств в особо крупных размерах», — добавил Кику.

1 июля президент Майя Санду провела пресс-конференцию на фоне скандалов, связанных с высокими зарплатами в некоторых государственных учреждениях, в том числе в MoldATSA, где ее двоюродная сестра Анастасия Табурчану ежемесячно получала около 120 тысяч леев.

«Я не могу понять, что произошло в случае Анастасии, не узнаю ее и не могу объяснить эти вещи. Но в каждой семье есть человек, который совершает какую-нибудь оплошность, после которой всем приходится хвататься за голову», — заявила глава государства журналистам.

Также Майя Санду назвала «аферистом» Думитру Вангели, который был уволен с должности главы MoldATSA после расследования, касавшегося законности и подлинности документов, представленных им для участия в конкурсе на эту должность.

Напомним, 18 июня СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что Думитру Вангели, руководитель госпредприятия MoldATSA с зарплатой около 110 тысяч леев в месяц, включил ложную информацию в CV, с которым выиграл конкурс на должность, организованный Агентством публичной собственности в 2025 году. Вангели указал в документе, опубликованном на сайтах государственных учреждений, что получил лицензию пилота в одной из крупнейших частных авиационных академий Канады и затем два года работал пилотом на пассажирских рейсах в Air Canada. Оба утверждения, однако, не соответствуют действительности, согласно ответам, полученным ZdG, в том числе от Air Canada.

После расследования ZdG Вангели был отстранён от должности, а затем уволен.

Через два дня после публикации расследования в публичном пространстве появилась информация о том, что Анастасия Табурчану, бывший специалист по коммуникациям экс-премьер-министра Натальи Гаврилицы и двоюродная сестра президента Майи Санду, работала на госпредприятии специалистом по коммуникациям. По опубликованным данным, она получила за эту работу более полумиллиона леев, то есть в среднем свыше 75 тысяч леев в месяц, что вызвало критику в обществе. 23 июня Анастасия Табурчану объявила об уходе с должности и о намерении вернуть деньги.

Затем последовали ещё две отставки 29 июня — Роман Кожухарь ушел с должности директора Агентства публичной собственности (АПС), а депутат PAS Раду Мариан с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Накануне Анастасию Табурчану исключили из PAS.