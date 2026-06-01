Кику: Изменения в Налоговый кодекс приведут к росту цен и снижению доходов населения.

Бывший премьер-министр и депутат Ион Кику раскритиковал проект нового Налогового кодекса, предложенный правительством.

По его словам, изменения, запланированные на ближайшие годы, приведут к росту цен, увеличению налоговой нагрузки и снижению реальных доходов населения, передает bani.md

В своем заявлении Кику отметил, что одним из наиболее значимых изменений станет унификация ставки НДС на уровне 20% для ряда товаров и услуг, которые сейчас облагаются по льготным ставкам.

«Правительство взяло на себя обязательство перед МВФ повысить все эти ставки до 20%. Например, за природный газ: если сейчас при цене 10 леев мы платим 80 банов НДС, то после изменений будем платить 2 лея НДС за каждый кубометр», — заявил Кику.

По его словам, повышение НДС затронет также сельскохозяйственную продукцию, сектор HoReCa, а также покупки на онлайн-платформах, таких как Temu и другие зарубежные магазины. Он считает, что увеличение НДС не гарантирует автоматического роста поступлений в бюджет, поскольку подорожание товаров приведёт к сокращению потребления.

«Повышение НДС означает рост цен. Если люди покупают меньше, сокращается и налогооблагаемая база», — аргументировал депутат.

Ещё одна критика касается предлагаемых изменений в налогообложении доходов физических лиц. Кику утверждает, что снижение ставки подоходного налога до 7% для доходов до одного миллиона леев в год преподносится как льгота, однако одновременно отменяются личные налоговые вычеты, а также вычеты на детей.

Кроме того, он считает, что новая система перекладывает на работников обязанность по уплате социальных взносов, которые в настоящее время оплачиваются работодателями.

«Многие не заметили, что эти взносы будут уплачиваться работником и больше не будут вычитаться из налогооблагаемого дохода. Во многих случаях снижение ставки до 7% не означает, что у работника останется больше денег в кармане», — сказал Кику.

По словам депутата, изменения приведут и к дополнительным расходам для компаний. В качестве примера он привёл ситуацию с зарплатой в размере 10 тысяч леев: налоговая нагрузка на работодателя может увеличиться примерно на 250 леев для компенсации нового механизма расчёта.

Бывший премьер также раскритиковал изменения в налогообложении недвижимости. Он обратил внимание, что повышение минимальной ставки налога с 0,05% до 0,1% в сочетании с переоценкой кадастровой стоимости объектов может привести к увеличению налога на недвижимость почти втрое.

«В следующем году, когда люди получат уведомления об уплате налога на недвижимость, суммы могут оказаться примерно в три раза выше нынешних», — предупредил Кику.

Депутат также подверг критике отмену налоговых льгот для аграриев, включая компенсацию в размере 6% социальных взносов за работников сельскохозяйственного сектора. Кроме того, он утверждает, что повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию с 8% до 20% негативно скажется на всей экономической цепочке — от фермеров и переработчиков до конечных потребителей.