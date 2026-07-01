Кику: Новый премьер унаследует полное «кузин» государство и бюджетный дефицит.

Будущему премьер-министру предстоит столкнуться с четырьмя основными вызовами, самым важным из которых является устранение коррупционных схем и политических назначений в государственных учреждениях, считает депутат Ион Кику.

По словам бывшего премьер-министра, Александру Мунтяну не удалось ликвидировать «схемы в государственном секторе», пишет bani.md

«Первый вызов — это то, с чем не смог справиться господин Мунтяну, бывший премьер-министр, а именно устранение коррупционных схем в государственном секторе. Первый вызов — очистить систему от всевозможных кузин и приближенных», — заявил Кику.

Депутат также отметил, что государственные финансы испытывают все большее давление из-за кредитов, взятых государством.

«Страна набрала огромные суммы в долг. Хочу сказать, что обслуживание этого долга уже очень трудно выдерживать. В этом году государственный бюджет заплатит только за комиссии 6,4 миллиона евро», — заявил депутат.

По его мнению, второй серьезный вызов — это бюджетный дефицит на фоне сокращения доходов и роста государственных расходов.

Кику считает, что у будущего главы правительства будет только два варианта: сокращать расходы, в том числе на содержание государственного аппарата, или повышать некоторые налоги и сборы.

«Придется либо сказать, что невозможно повышать зарплаты, либо прибегнуть к инструментам налоговой политики, включая увеличение ставок НДС», — заявил бывший премьер.

Еще одной проблемой, которую выделил Ион Кику, является реформа местного публичного управления. По его словам, она является условием для продолжения внешнего финансирования, однако, по его мнению, нынешняя власть скомпрометировала процесс из-за политического вмешательства в объединение населенных пунктов.

В то же время депутат считает, что будущий кабинет министров рискует превратиться в избирательный инструмент PAS перед местными выборами.

«Это правительство будет вынуждено стать электоральным агентом PAS в преддверии местных выборов следующего года вместо того, чтобы сосредоточиться на европейской повестке и переговорах о вступлении», — заявил Ион Кику.

Бывший премьер-министр Александру Мунтяну ушел в отставку 3 июля. Он объяснил свое решение тем, что его принципы больше не совпадают с занимаемой должностью. В настоящее время обязанности премьер-министра исполняет Евгений Осмокеску.