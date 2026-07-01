theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
10 Июля 2026, 07:54
39
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кику: Новый премьер унаследует полное «кузин» государство и бюджетный дефицит

Будущему премьер-министру предстоит столкнуться с четырьмя основными вызовами, самым важным из которых является устранение коррупционных схем и политических назначений в государственных учреждениях, считает депутат Ион Кику.

Кику: Новый премьер унаследует полное «кузин» государство и бюджетный дефицит.
Кику: Новый премьер унаследует полное «кузин» государство и бюджетный дефицит.

По словам бывшего премьер-министра, Александру Мунтяну не удалось ликвидировать «схемы в государственном секторе», пишет bani.md

«Первый вызов — это то, с чем не смог справиться господин Мунтяну, бывший премьер-министр, а именно устранение коррупционных схем в государственном секторе. Первый вызов — очистить систему от всевозможных кузин и приближенных», — заявил Кику.

Депутат также отметил, что государственные финансы испытывают все большее давление из-за кредитов, взятых государством.

«Страна набрала огромные суммы в долг. Хочу сказать, что обслуживание этого долга уже очень трудно выдерживать. В этом году государственный бюджет заплатит только за комиссии 6,4 миллиона евро», — заявил депутат.

По его мнению, второй серьезный вызов — это бюджетный дефицит на фоне сокращения доходов и роста государственных расходов.

Кику считает, что у будущего главы правительства будет только два варианта: сокращать расходы, в том числе на содержание государственного аппарата, или повышать некоторые налоги и сборы.

«Придется либо сказать, что невозможно повышать зарплаты, либо прибегнуть к инструментам налоговой политики, включая увеличение ставок НДС», — заявил бывший премьер.

Еще одной проблемой, которую выделил Ион Кику, является реформа местного публичного управления. По его словам, она является условием для продолжения внешнего финансирования, однако, по его мнению, нынешняя власть скомпрометировала процесс из-за политического вмешательства в объединение населенных пунктов.

В то же время депутат считает, что будущий кабинет министров рискует превратиться в избирательный инструмент PAS перед местными выборами.

«Это правительство будет вынуждено стать электоральным агентом PAS в преддверии местных выборов следующего года вместо того, чтобы сосредоточиться на европейской повестке и переговорах о вступлении», — заявил Ион Кику.

Бывший премьер-министр Александру Мунтяну ушел в отставку 3 июля. Он объяснил свое решение тем, что его принципы больше не совпадают с занимаемой должностью. В настоящее время обязанности премьер-министра исполняет Евгений Осмокеску.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте