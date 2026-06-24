Ион Кику: Обещание Санду снизить «неприличные зарплаты» чиновников осталось на словах.

Депутат Ион Кику заявил, что инициатива президента Майи Санду о сокращении так называемых «неприличных зарплат» отдельных чиновников не была реализована на практике.

«Вы еще помните инициативу Майи Санду о сокращении “неприличных зарплат” некоторых PAS-овских чиновников? Посмотрите, что произошло с этой инициативой в реальности», — заявил Кику, цитирует noi.md

По его словам, речь идет о зарплатах, которые получают отдельные сотрудники государственных структур, то есть учреждений, финансируемых за счет граждан.

«К теме неприличных зарплат в миллионы, которые получают некоторые, будучи трудоустроенными в государственных структурах. Не в частном секторе, где предприниматели благодаря таланту и труду зарабатывают деньги — хоть сто, хоть миллион, это их дело. Но в государственном секторе — это значит, что они финансируются из налогов и других платежей, которые мы, граждане, обязаны платить», — сказал депутат.

Кику напомнил, что в октябре 2025 года Майя Санду выступила с инициативой о необходимости сокращения чрезмерно высоких зарплат некоторых чиновников.

«В октябре 2025 года госпожа Майя Санду вышла с инициативой о необходимости снижения, как она сказала, “неприличных зарплат” некоторых чиновников. Так она пообещала гражданам, потому что у нас есть чиновники с зарплатами в сотни тысяч леев в месяц», — отметил он.

По словам депутата, после этого фракция PAS в парламенте зарегистрировала проект, который предусматривал ограничение зарплат некоторых директоров и чиновников.

«Фракция PAS в декабре зарегистрировала проект о потолке зарплат некоторых директоров и чиновников — максимум до шести средних зарплат по экономике. Когда этот проект должен был рассматриваться на пленарном заседании, авторы — депутаты PAS — его отозвали. И всё. Этот проект уже больше не существует, он положен на полку и не рассматривается», — заявил Кику.

В качестве примера он привел ситуацию в MoldATSA, заявив, что сотрудница предприятия, родственница Майи Санду, получала 85 тысяч леев в месяц, а с 1 января 2026 года ее зарплата выросла до 120 тысяч леев.

«Я объясню, что произошло на практике, например, в MoldATSA с зарплатой родственницы Майи Санду. В 2025 году, когда Майя говорила, что они будут снижать неприличные зарплаты, ее родственница получала 85 тысяч леев в месяц в MoldATSA. Теоретически, слушая Майю Санду, ей должны были снизить зарплату. Знаете, какую зарплату она получает с 1 января 2026 года? Не меньше 85 тысяч, а 120 тысяч леев в месяц. Вот такая реальность и разница между тем, что обещали, и тем, что сделали. С 85 тысяч, при обещании снизить зарплаты, — до 120 тысяч», — заявил Кику.

Кику также заявил, что гражданам следует готовиться к новым налогам и сборам. «А вы, в том числе и особенно те граждане, которые верят красивым сказкам Майи Санду, готовьте деньги, потому что с 1 января 2027 года вам снова придется платить еще большие налоги и сборы. Потому что от этих зарплат они не отказываются», — заявил депутат.