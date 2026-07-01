Кику: Чтобы платить Табурчану 120 тысяч, MoldATSA берёт деньги с пассажиров 20 самолётов
«Чтобы обеспечить Анастасии Табурчану ежемесячную зарплату в 120 тысяч леев, MoldATSA фактически собирает деньги с пассажиров примерно 20 самолётов», — заявил депутат Ион Кику.
По его словам, ссылки на то, что MoldATSA не получает финансирования из госбюджета, не меняют сути: предприятие является государственным, взимает плату с авиакомпаний за управление воздушным пространством, а эти расходы в итоге закладываются в стоимость авиабилетов, пишет omniapres.md
«В 2026 году с каждого пассажира предприятие получает почти 60 леев за рейс», — уточнил Кику.
Депутат также обратил внимание на то, что в прошлом году доходы MoldATSA составили около 240 миллионов леев, из которых примерно 75% были направлены на выплату заработных плат.
Комментируя заявление Анастасии Табурчану о намерении вернуть полученные средства, Кику заявил, что этот шаг фактически является признанием необоснованности полученных выплат.
«Она фактически признаёт, что получила эти деньги незаконно, и теперь пытается таким образом снизить общественное напряжение», — отметил он.
По убеждению парламентария, одного лишь возврата денег недостаточно.
«Нельзя так легкомысленно относиться к ситуации: взяли полтора миллиона леев, а теперь просто возвращаем. Это ведь государственные деньги, деньги налогоплательщиков», — подчеркнул Ион Кику.