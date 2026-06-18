Ион Кику о заключении Венецианской комиссии: Ровно то же самое говорили и мы.

Недавнее заключение Венецианской комиссии подтверждает критику, сформулированную оппозицией еще в момент принятия в парламенте скандального закона о внешней оценке судей первой инстанции, заявил Ион Кику.

Лидер Партии развития и консолидации Молдовы (PDCM) утверждает, что европейский институт констатировал наличие процедурных нарушений в законодательном процессе и квалифицировал действия парламентского большинства как «злоупотребление», пишет realitatea.md

«Венецианская комиссия заявила, что это было злоупотреблением со стороны властей. Ровно то же самое говорили и мы с трибуны парламента, когда проходило то скандальное заседание», — заявил он.

По его словам, оппозиция ранее уже обратилась в Конституционный суд, оспорив то, как продвигался данный закон. Кику отметил, что суд ожидал заключения Венецианской комиссии, прежде чем вынести решение по этому делу.

Депутат повторил, что одно из главных возражений касается внесения поправок, которые существенно изменили концепцию законопроекта после его одобрения в первом чтении.

«Нельзя предлагать к проекту, проголосованному в первом чтении, поправку, которая концептуально отличается. Именно об этом говорит и Венецианская комиссия», — подчеркнул Кику.

Два дня назад Венецианская комиссия вынесла критические заключения и рекомендовала властям Республики Молдова либо сохранить текущую модель внешней оценки (vetting), либо существенно изменить механизм, предложенный для расширения проверок в системе правосудия.